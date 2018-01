Lệnh tòa làm dự án trăm triệu USD chới với

VK Housing là chủ đầu tư dự án Phía VK Housing cung cấp nhiều chứng cứ thể hiện DN được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư hợp pháp để thực hiện dự án khu nhà ở cao tầng The Mark (tên cũ là khu nhà ở cao tầng Saigon Castle) trên khu đất tòa giao cho HDTC tạm quản lý. Gồm có: - Quyết định 100 ngày 22-9-2008 về việc dự án đầu tư xây dựng chung cư C1, C2 khu nhà ở Saigon Castle (phường Tân Phú, quận 7) thể hiện chủ đầu tư dự án là VK Housing. - Quyết định 108 ngày 6-8-2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư khối B và C khu nhà ở cao tầng The Mark (thuộc khu dân cư Tân Mỹ, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7) thể hiện chủ đầu tư là VK Housing. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP.HCM cấp ngày 28-1-2010 theo Quyết định 2109 ngày 14-5-2004 và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo Công văn 2196 ngày 19-5-2009 của UBND TP.HCM - trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện mục đích sử dụng khu đất là để xây dựng khu nhà ở cao tầng Saigon Castle. - Văn bản 7149 ngày 18-11-2008 của UBND TP.HCM về việc thay đổi tên dự án đầu tư khu nhà ở cao tầng Saigon Castle thành khu nhà ở cao tầng The Mark. - Các biên bản giao đất ngày 29-12-2008 và ngày 2-4-2010 giữa HDTC và VK Housing. - Công văn 1652/TT của Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM về việc có ý kiến đối với việc triển khai dự án tại khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7. - Thông báo khởi công 1008/2016 ngày 10-8-2016 về việc khởi công thi công cọc-khoan nhồi của dự án. - Văn bản 6694 ngày 22-11-2016 của UBND TP.HCM và Văn bản 4047 ngày 20-4-2017 của Văn phòng Chính phủ chấp thuận không chấm dứt hoạt động dự án, không thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cho phép VK Housing tiếp tục thực hiện dự án trên khu đất. - Các báo cáo tiến độ dự án mà chủ đầu tư VK Housing nộp định kỳ cho UBND TP.HCM và Sở KH&ĐT TP.HCM.