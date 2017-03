Nguyên thiếu úy công an tham ô hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Lương của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bến Lức (Long An) bị phát chậm, kiểm tra mới hay thiếu úy công an làm nhiệm vụ thủ quỹ đã tiêu xài hàng trăm triệu đồng từ quỹ lương của đồng đội.