Nhiều CSGT liên quan đến vụ bán logo xe ‘vua’

Theo kế hoạch, trong hai ngày 19 và 20-4 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm băng nhóm chuyên in và bán logo xe “vua”. 10 bị can trong vụ án bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Vân Thái Em, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Nguyễn Cảnh Chân.



Một CSGT bị khởi tố

Trong số này bị can Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội môi giới hối lộ, còn lại bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2015, Thới, Vân và các đồng phạm đã câu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM góp tiền đưa hối lộ thanh tra giao thông (TTGT), CSGT để không bị xử phạt.

Thới, Thái tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”, Vân in logo chữ “xe chở hàng” bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra trong quá trình lưu thông trên đường.

Mỗi tháng Thới lập danh sách các xe mua logo bằng cách ghi biển số xe vào giấy để theo dõi. Để thuận lợi bán logo và hạn chế rủi ro, Thái còn giúp Thới thuê xe ôm đi canh gác các tuyến đường mà tổ tham mưu đặc biệt của Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra kiểm soát, sau đó nhắn tin báo để biết né tránh.

Theo điều tra, Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời bất chính gần 23 tỉ đồng. Một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ. Trong đó, Thới đưa hối lộ 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng, lần đưa nhiều nhất là 150 triệu đồng. Thới còn nhờ một người em họ 12 lần chuyển cho cán bộ thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổng số tiền 1,2 tỉ đồng để đưa cho một số cán bộ CSGT khác.

Ngoài ra, Thới và Thái đưa cho các đội, trạm CSGT tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Riêng Thái khai đã có 39 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng và hưởng lợi 360 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 17,8 tỉ đồng, Thới sử dụng nộp phạt cho các xe đã mua logo nhưng vẫn bị lập biên bản, trả tiền thuê xe ôm báo tin và bản thân hưởng lợi 1,3 tỉ đồng.



Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CT

80 người khác bị triệu tập

Cáo trạng cũng nêu bị can Thới đã nhờ ông Nguyễn Cảnh Chân giúp để CSGT không xử phạt lỗi chở hàng quá tải đối với những xe có dán logo do Thới bán. Ông Chân đồng ý và nói với một đội trưởng Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai về việc Thới nhờ và ông này đồng ý.

Từ tháng 7-2014 đến tháng 2-2015, Thới đã bảy lần chuyển tiền cho ông Chân với tổng số gần 600 triệu đồng. Tháng 4-2015, vị đội trưởng trên bị bệnh chết nên ông Chân tiếp tục nhờ một phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai giúp và được đồng ý. Thới đã chuyển cho Chân 600 triệu đồng để nhờ đưa hối lộ, Chân đưa cho phó phòng CSGT 300 triệu đồng và giữ lại 300 triệu đồng. Tổng cộng ông Chân đã làm trung gian môi giới cho Thới đưa hối lộ 12 lần, tổng số tiền Thới đưa cho Chân nhờ hối lộ là 1,2 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Vân, Thới và Thái khai nhận đã đưa hối lộ cho 62 cán bộ của đội, trạm trong lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Cơ quan CSĐT đã triệu tập, lấy lời khai của 62 cán bộ, chiến sĩ nêu trên nhưng những người này không thừa nhận lời khai trên của các bị can.

Đối với lực lượng cán bộ TTGT, cơ quan CSĐT đã tiến hành lấy lời khai của 18 người. Kết quả, không có người nào thừa nhận đã nhận tiền để không xử phạt các xe quá tải. Tiến hành nhận diện qua ảnh, Vân chỉ nhận diện được một đội phó của một đội TTGT TP.HCM.

Theo CQĐT, việc bán “logo xe vua” thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật. Nhưng ngoài lời khai của các bị can, không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh CSGT và TTGT đã nhận hối lộ nên không có cơ sở để khởi tố những cán bộ này.

Đối với chủ xe, tài xế mua “logo xe vua”, công an tiến hành xác minh theo danh sách 1.682 xe mua “logo xe vua” của Vân, Thới. Kết quả cho thấy có 524 trường hợp thừa nhận, còn 1.158 trường hợp không thừa nhận hoặc không thể xác minh do thay đổi nơi cư trú. Xét những người này bỏ tiền mua logo để không bị xử phạt nhưng không biết Vân, Thới đưa hối lộ cho ai nên không có căn cứ để xác định họ là đồng phạm...