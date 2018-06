Nhóm 9x, 10x táo tợn cướp 3 vụ trên cùng 1 tuyến đường

Ngày 7-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của hai bị cáo Cao Minh Tâm (24 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (21 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt Cao Minh Tâm tám năm tù, Nguyễn Văn Lợi năm năm sáu tháng tù cùng về tội cướp tài sản.



Hai bị cáo Tâm và Lợi tại tòa phúc thẩm ngày 7-6. Ảnh: NN



HĐXX nhận định các bị cáo lười biếng lao động, phạm tội là vì cần tiền để ăn nhậu. Trong đó, bị cáo Tâm có vai trò cầm đầu, trực tiếp tham gia cả ba vụ cướp. Bị cáo Lợi là người đồng phạm tích cực tham gia hai vụ. Giá trị tài sản chiếm đoạt trong từng vụ không lớn, tuy nhiên hành động vô cùng nguy hiểm, có tính chất lưu manh, côn đồ, lộng hành. Các bị cáo đánh người bị hại bất tỉnh, có nguy cơ gây tử vong. Hành vi ném vật cứng vào mặt người bị hại khi đang chạy xe máy gây choáng váng, ngã đổ xe, nguy cơ thương tích nặng hoặc có thể dẫn tới tử vong…



Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự và xã hội, gây hoảng loạn cho người bị hại, gây hoang mang cho nhân dân địa phương. Bản thân bị cáo Tâm có nhân thân xấu, bốn lần bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2014 đến 2016; hành vi phạm tội của bị cáo đáng lẽ phải xử phạt theo điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS… Các bị cáo cần phải xử phạt nghiêm mới đủ sức răn đe. Mức hình phạt đã tuyên là không nặng nên giữ nguyên.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ ngày 20-9-2017 đến 4-10-2017, Cao Minh Tâm cùng đồng bọn thực hiện ba vụ cướp trên địa bàn phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cụ thể, sau khi nhậu xong, khoảng 0 giờ 15 ngày 20-9-2017, Trần Quốc Vũ (SN 1997) chạy xe chở Nguyễn Văn Vĩ (SN 2000), Cao Minh Tâm (SN 1994) chở Nguyễn Văn Lợi (SN 1997), Lương Văn Giang (SN 1999) chạy xe một mình. Cả bọn chạy xe trên đường Nguyễn Trọng Quyền ra quốc lộ 91 thì gặp anh NDC chạy xe máy hướng ngược lại. Tâm dừng xe chặn xe anh C. và nắm áo kéo anh C. ngã khỏi xe để cả bọn xông vào đánh anh C. Đến khi anh C. bất tỉnh, cả bọn lấy xe anh C. tẩu thoát.

Sau khi mang xe anh C. bán được 10 triệu đồng thì nhóm của Tâm đem đi nhậu hết 7 triệu đồng. Tâm cho Vũ mượn 1 triệu đồng, cho Lợi 500.000 đồng, còn lại tiếp tục đem đi nhậu.

Một tuần sau, khoảng 22 giờ ngày 26-9-2017, sau khi nhậu xong, Tâm lại chạy xe chở Lợi và Vĩ trên đường Nguyễn Trọng Quyền. Cả ba gặp anh TMN chạy xe ngược chiều bật đèn pha sáng nên cả bọn đuổi theo chặn xe đánh anh N. đến khi anh này không còn kháng cự. Sau đó, anh N. phải móc điện thoại và tiền đưa cho bọn Tâm. Cả ba mang bán điện thoại, lấy tiền đi nhậu hết.

Khoảng 23 giờ ngày 4-10-2017, sau khi nhậu xong, Tâm và Vĩ đi bộ trên đường Nguyễn Trọng Quyền. Tâm than không có tiền chuộc xe thì được Vĩ rủ đi chặn xe “xin tiền” người đi đường. Vĩ hái hai quả đu đủ ven đường. Sau đó, gặp anh NVTM chở anh NTT chạy xe máy hướng ngược lại, Vĩ ném trái đu đủ vào mặt làm anh M. té ngã xuống đường. Tâm, Vĩ khống chế lấy điện thoại và ví tiền của anh M. Thấy anh T. đang gọi cho ai đó, Tâm, Vĩ lấy xe của người bị hại đuổi theo lấy nốt chiếc điện thoại của anh T. rồi tẩu thoát.

Hôm sau, Tâm, Vĩ mang điện thoại của anh T. đi cầm, cùng với tiền lấy của anh M. đem đi nhậu hết. Khi cả hai đang ngồi quán cà phê thì bị bắt…

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2018, TAND quận Thốt Nốt xử phạt Tâm tám năm tù, Lợi và Vĩ mỗi bị cáo năm năm sáu tháng tù, Vũ bốn năm sáu tháng tù, Giang ba năm tù cùng về tội cướp tài sản. Sau đó, hai bị cáo Tâm, Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa phúc thẩm đã xử như trên.