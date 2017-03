Nữ giám đốc thuê người truyền HIV cho con tình địch

TAND TP Vũng Tàu sẽ xử sơ thẩm Theo ông Vũ Xuân Rồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VKS tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP Vũng Tàu để tòa này xét xử sơ thẩm. Lý do là ban đầu các bị can bị truy tố về tội cố ý truyền HIV cho người khác theo khoản 2 Điều 118 BLHS 1999 có khung hình phạt đến chung thân nên Công an TP Vũng Tàu đã chuyển vụ án lên cho cơ quan tố tụng cấp tỉnh. Tuy nhiên, khung hình phạt của tội danh này theo khoản 2 Điều 149 BLHS 2015 chỉ có mức án 7-15 năm tù. Vì thế sau khi ra cáo trạng, VKS tỉnh thấy phải chuyển ngược hồ sơ cho TAND TP Vũng Tàu xét xử theo thẩm quyền. Theo ông Rồng, đây là quy định có lợi cho người phạm tội nên được quyền áp dụng BLHS 2015. Một người “ăn mảnh” nên cả bọn bị bắt Cũng theo cáo trạng, riêng Thế còn bị truy tố thêm về tội cưỡng đoạt tài sản của bà L. Theo đó, sau khi biết nhiều thông tin về gia đình bà L., ngày 3-4-2016 Thế viết thư tay với nội dung báo cho bà L. biết có người tiếp tục muốn hại cháu H., đến nhà gửi cho bà L. Vì lo sợ nên bà L. liên hệ với Thế qua điện thoại, Thế nhắn tin yêu cầu bà đưa 150 triệu đồng thì sẽ giúp bà dàn xếp xong. Theo hẹn, tối 5-4, bà L. mang tiền đến Trung tâm thương mại TP Bà Rịa đưa trước cho Thế 10,6 triệu đồng và 200 USD thì bị bắt quả tang. Sau đó Thế, Linh và Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam như đã nói. Chặn đường định cướp tài sản quá trình điều tra, Linh còn khai vào tháng 4-2014, Thảo thuê Linh chặn đường bà L. để lấy thùng carton đựng tiền mà bà L. chở từ công ty về nhà. Linh rủ thêm Thế, Tâm cùng một số người khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chặn đường bà L. Tuy nhiên, khi nhóm người này ép sát xe bà L. nhằm mục đích lấy thùng carton trên xe thì bà L. phát hiện nên chạy vào quán nước gần đó tri hô. Do vậy, những người này đã bỏ đi. Sau khi xảy ra, bà L. không báo cho CQĐT; Tâm và các đối tượng khác đã bỏ trốn. Thế khai trước đó Linh nói cho Thế biết là thùng carton chỉ chứa tài liệu nên theo VKS, chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự cả hai về hành vi này; CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.