Phải khởi tố vụ đánh nhà báo và KSV

Đến chiều tối 24-7, Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh vẫn đang tiếp tục mời những người liên quan đến vụ hành hung kiểm sát viên (KSV) và nhà báo tại TAND huyện vào trưa 23-7 để củng cố hồ sơ theo thẩm quyền.



Trong khi Công an huyện Bình Chánh cho biết ông Nguyễn Văn Hiền (bị đơn) được xác định trực tiếp tấn công KSV Nguyễn Văn Lân vẫn đang bị tạm giữ và lấy lời khai. Trước đó công an đã phải giám sát ông Hiền ở bệnh viện huyện vì sau khi xảy ra sự cố, ông này bỗng nhiên ngất xỉu. Cạnh đó, một người nhà ông Hiền được xác định có liên quan đến vụ án hiện đã rời khỏi nơi cư trú.

Kiểm sát viên: Tôi đã bị xúc phạm

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, người bị đánh chảy máu mũi là KSV Nguyễn Văn Lân (VKSND huyện Bình Chánh) cho biết ông cảm thấy mình bị xúc phạm. Tối ngày xảy ra sự việc, về nhà ông đã không thể ngủ được, hiện ông phải nghỉ phép ở nhà để ổn định tinh thần. Ông Lân cũng cho biết trong suốt thời gian làm nghề chưa bao giờ gặp trường hợp bị đương sự tấn công.

Ông Lân nói: “Về sức khỏe thì có thể không ảnh hưởng gì nhưng về tâm lý thì tôi chưa ổn định lắm. Với mô hình bố trí phòng xử án hiện nay, KSV phải ngồi xuống ngang với luật sư và rất gần các đương sự. Họ giấu gì trong người mình không thể biết được, họ canh mình chứ mình đâu canh họ. Lúc đó rất may lực lượng công an đã yêu cầu đương sự bỏ giỏ xách ở ngoài, chỉ bằng tay không mà khi họ manh động còn không trở tay kịp…”.

Hỏi về đối tượng đã trực tiếp hành hung mình, KSV Lân cho biết mọi việc do pháp luật xử lý, ông không có ý kiến gì.



PV Lê Phong (báo Người Lao Động được chăm sóc y tế ngay tại tòa sau khi bị tấn công. Ảnh: NLĐ

Một diễn biến khác, PV Lê Văn Phong báo Người Lao Động (bút danh Lê Phong) đã được Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh mời đến làm việc. Tại đây, Lê Phong đã giao nộp ba clip anh quay được khi tác nghiệp tại TAND huyện. Theo đó, một clip ghi lại cảnh ông Hiền lao đến đánh KSV Lân và hai clip ghi lại cảnh xô xát giữa phía bị đơn với công an tại tòa. Công an đã lập biên bản giao nhận ba clip nêu trên để củng cố hồ sơ.

Sáng 24-7, nguyên đơn trong vụ kiện là ông Nguyễn Văn Nam cũng đã được Công an thị trấn Tân Túc mời đến lấy lời khai, tường trình lại vụ việc. Tại đây, ông Nam cho biết khi tòa vừa tuyên án phía bị đơn thua kiện thì ông Hiền chạy rất nhanh lên bàn đánh vào mặt, mũi và làm gãy mắt kính của KSV Lân. Bản thân ông cùng hai người chị được phó chánh án TAND huyện Bình Chánh là ông Lại Huỳnh Tú đưa lên lầu hai hội trường của tòa để lánh nạn. Sau đó, em trai ông cũng lên phòng này để tránh xung đột với phía bị đơn. Ông và người thân ở trong phòng này đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì được lực lượng công an bảo vệ đưa về an toàn.

Sớm khởi tố để răn đe

Luật sư (LS) Lê Minh Nhựt (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng hành vi đánh KSV, nhà báo và công an, đập phá chậu cây tại tòa, chửi bới, la ó xúc phạm HĐXX, KSV là vi phạm luật hình sự.

Đây là hành vi thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm và hành hung thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác và đủ cơ sở cấu thành tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp theo Điều 391 BLHS. Việc này diễn ra ngay tại tòa, trước sự chứng kiến của đông người và cả lực lượng công an. Đây cũng là lần thứ hai nhóm người này quậy tòa, điều đó cho thấy ý thức coi thường pháp luật của họ.

Theo LS Nhựt, các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh cần sớm khởi tố vụ án để xử lý mới thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật. Riêng đối với hành vi đánh KSV, nhà báo và một cảnh sát khu vực nếu đủ cơ sở thì có thể bị xử lý theo Điều 134 BLHS về tội cố ý gây thương tích.

Đồng tình, LS Trần Cao Đại Kỳ Quân (Đoàn LS tỉnh Đồng Nai) nói việc bị đơn bỏ dép, chạy lên bàn của KSV đánh vào mặt, mũi làm gãy mắt kính đã được PV quay clip lại rất rõ. Ngoài ra còn có người đánh nhà báo, giật phương tiện tác nghiệp và đánh một cảnh sát khu vực trước mặt nhiều người.

Những hành vi này là ngang nhiên, thách thức pháp luật và đã đủ yếu tố cấu thành tội tại Điều 391 BLHS nói trên. Nếu có việc đập phá tài sản của nhóm người này mà có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản thì có thể bị khởi tố với tội danh tương ứng.