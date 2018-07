Thanh niên giết chủ nợ vì bị đòi tiền

(PLO)- Ngày 10-7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Lê Anh Hào (SN 1997, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang) 18 năm tù về tội giết người.