Thanh tra xây dựng nhận hối lộ lãnh án 1 năm tù

Ngày 17-1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án bị cáo Nguyễn Đỗ Duy Hải (33 tuổi, ngụ quận 7 - TP HCM, nguyên cán bộ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM) một năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo án sơ thẩm, sáng ngày 5-4-2016, anh Võ Thanh Giàu (chủ thầu xây dựng, ngụ xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) đến Công an huyện trình báo sự việc bị Hải đòi tiền hối lộ khi anh đang thi công xây dựng một căn nhà tại ấp 1, xã Phước Lộc.



Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Giàu giao cho Hải một phong bì (bên trong có 5 triệu đồng) tại quán cà phê gần đó thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.



Bị cáo Hải tại phiên phúc thẩm

Quá trình điều tra, công an xác định ngày 31-3-2016, Hải đến kiểm tra việc xây dựng tại công trình do anh Quang làm chủ đầu tư, anh Giàu là chủ thầu. Hải yêu cầu anh Giàu cung cấp hồ sơ thi công công trình nhưng anh Giàu chưa thể cung cấp do hồ sơ còn thiếu phần “Bảo hiểm tai nạn cho công nhân”.

Sáng 4-4-2016, Hải trở lại thì phát hiện căn nhà đã xây dựng sai phép một phần. Hải yêu cầu ngưng xây dựng để chỉnh sửa phần diện tích sai phép nhưng chỉ nhắc nhở bằng miệng mà không lập biên bản ghi nhận sự việc.

Đến chiều, anh Giàu gọi điện, nói là sẽ đưa cho Hải 4 triệu đồng để khỏi phải cung cấp hồ sơ thi công công trình, đồng thời đề nghị ra giá tiền để bỏ qua đối với phần thi công xây dựng sai phép.

Ban đầu, cả hai thỏa thuận chủ nhà phải đưa cho Hải số tiền là 20 triệu đồng để được bỏ qua phần diện tích xây dựng sai phạm. Nhưng sau đó, cả hai bên cùng thống nhất là chủ nhà sẽ tự động tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép….