Ngày 9-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ thợ cơ khí Bùi Hiếu Võ (SN 1962, quê quán Hà Tĩnh, trú tại P3, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Võ bị cơ quan tố tụng truy tố theo khoản 1, Điều 88 BLHS có mức hình phạt từ ba năm đến 12 năm tù. Tại phiên xử bị cáo thành khẩn nhận tội và xin xem xét. HĐXX xét các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân và hoàn cảnh đã tuyên phạt bị cáo Võ bốn năm sáu tháng tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Theo hồ sơ, từ tháng 9-2015, Võ bắt đầu đăng tải những bài viết trên tài khoản facebook “Hieu Bui” có nội dung mang tính xuyên tạc, đả kích, chống đối chính sách của Đảng và Nhà nước, đả kích lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sáng ngày 17-3-2017, cơ quan an ninh đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại căn hộ của Võ tại chung cư trên đường Nguyễn Văn Công, Gò Vấp. Tại đây, công an thu giữ được 57 đầu tài liệu lưu trữ trong facebook. Sau đó được trích xuất và in ra từ máy tính của Võ có nội dung như trên. Trong máy tính và các tài khoản xã hội, email của Võ cũng có lưu trữ , chứa đựng nhiều tài liệu tương tự..

Quá trình điều tra thể hiện xuất phát từ vấn đề Fomosa sa thải ra biển gây ảnh hưởng môi trường tại các tỉnh miền trung và việc giải quyết bồi thường đất đai tại Đồi Nhái, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Võ cho rằng chính quyền bao che, xử lý không triệt để và đề bù không thoả đáng.

Vì vậy Võ bắt đầu tham gia bình luận các bài viết và thu thập các tài liệu trên mạng xã hội. Do đọc và tiếp xúc với nguồn tài liệu không chính thống trên mạng, thiếu căn cứ chính xác nên các bài viết của Võ có nội dung mang tính quy chụp áp đặt ý kiến, quan điểm cá nhân, xuyên tạc, đả kích chống đối chính sách của Đảng và Nhà nước, đả kích lãnh đạo và đưa các thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận.

Bản thân Võ thừa nhận việc viết và đăng bài trên mạng có nhiều bài thể hiện nội dung xấu, phê phán gay gắt, mang tính chống đối..., phát tán những bài có nội dung không có thật.

Qua xác minh, cơ quan công an có điều tra được tài khoản facebook của Hoàng Thi Kim Ánh đang ở Úc có chồng là bí thư cơ sở Perth của tổ chức phản động lưu vong "Việt Tân" là người được Võ chuyển quyền quản trị facebook "Hieu Bui" nhằm đánh lạc hướng công an tránh bị phát hiện hành vi phạm tội.

Dựa trên lời khai của Hiếu cùng vợ cháu gái ở cùng nhà và không triệu tập ghi lời khai của đối tượng Ánh nên không xác định được Ánh có đồng phạm với Võ không. Cạnh đó, căn cứ vào kết quả xác minh tài khoản ngân hàng cùng các hồ sơ có căn cứ xác định Võ không được các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, giúp đỡ về vật chất, phương tiện kỹ thuật trong việc thực hiện hành vi phạm tội