Tòa Bình Chánh trả hồ sơ vụ xây nhà trái phép

TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa ra quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung vụ bà Trần Thị Huệ bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở (theo khoản 1 Điều 270 BLHS).

Kiện hành chính vì bị phạt hai lần

Theo hồ sơ, bà Huệ có hai thửa đất 526 và 509 (cách nhau vài trăm mét) tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Trong đó, thửa 526 đã được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở với diện tích xây dựng hơn 154 m2. Sau đó thay vì xây nhà ở, bà Huệ lại xây dựng nhà xưởng không đúng theo giấy phép (sai kết cấu chịu lực chính, tăng diện tích xây dựng hơn 400 m2).

Ngày 2-9-2014, Đội thanh tra huyện Bình Chánh (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP) lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép và yêu cầu bà Huệ ngừng thi công. Cuối tháng 9-2014, Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt bà Huệ hơn 300.000 đồng và đình chỉ thi công toàn bộ công trình, buộc bà tự tháo dỡ công trình sai nội dung GPXD.

Bà Huệ vẫn tiếp tục xây dựng để hoàn thiện công trình. Cuối tháng 10-2014, UBND TP cho rằng bà Huệ tái phạm nên tiếp tục xử phạt lần hai với số tiền 250 triệu đồng. Bà Huệ khiếu nại quyết định xử phạt này. Do UBND TP bác khiếu nại của bà nên tháng 8-2015 bà Huệ khởi kiện hành chính và đã được TAND TP thụ lý nhưng chưa xét xử.





Bà Trần Thị Huệ trước công trình nhà xưởng sai phép. Ảnh: N.NGA

Xây không phép trên thửa đất khác và bị khởi tố

Cùng thời gian này, bà Huệ thuê người xây dựng thêm công trình nhà xưởng tại thửa đất 509 (cách thửa 526 vài trăm mét) với kết cấu khung sườn sắt, diện tích hơn 100 m2 trên đất trồng cây lâu năm. Chỉ ba ngày sau khi bị xử phạt lần hai tại thửa đất 526, ngày 23-10-2014, UBND xã Bình Lợi lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công việc xây dựng không phép tại thửa 509. Đồng thời, ủy ban chuyển hồ sơ qua CQĐT Công an huyện Bình Chánh để xử lý.

Tháng 8-2015, VKSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố bà Huệ tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo khoản 1 Điều 270 BLHS. Cáo trạng cho rằng bà Huệ có một tiền sự là ngày 3-10-2014 bị Thanh tra Sở Xây dựng TP xử phạt hành chính hơn 300.000 đồng (do vi phạm trên thửa đất 526) về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.

Bà Huệ khiếu nại cáo trạng trên vì cho rằng việc truy tố bà với lý do bà từng bị xử phạt hành chính do vi phạm trên thửa đất 526 nay lại vi phạm tiếp (xây dựng không phép) trên thửa đất 509 là không đúng. Ngoài ra, bà Huệ còn viện dẫn điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) để cho rằng việc xây nhà xưởng trên thửa đất 509 của bà thuộc trường hợp không cần phải xin phép xây dựng.

Trả hồ sơ để làm rõ có phải xin phép không

Tháng 10-2015, viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh đã bác đơn khiếu nại của bà Huệ. Theo viện, “việc bà Huệ vi phạm các quy định về xây dựng nhà đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của điểm k khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014. Do bị can Huệ xây dựng nhà xưởng, kho mang tính chất kinh doanh, do vậy việc xây dựng này đều phải có GPXD, thời điểm bị can Huệ vi phạm bị xử phạt hành chính là trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực pháp luật”.

TAND huyện Bình Chánh đã lên lịch đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28-4 nhưng bà Huệ có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau đó, TAND TP.HCM đã rút hồ sơ vụ án lên xem xét. Đồng thời, VKSND huyện Bình Chánh cũng có công văn gửi qua tòa Bình Chánh xin rút lại hồ sơ.

Cuối cùng, TAND huyện Bình Chánh ra quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề. Thứ nhất, theo quy định pháp luật hiện hành, việc bị cáo Huệ xây dựng hai căn nhà tại hai thửa đất 526 và 509 có phải xin GPXD hay không? Bị cáo Huệ có đơn tố cáo viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh đến VKSND TP.HCM, khiếu nại, tố cáo này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết chưa?...