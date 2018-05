Tòa lý giải việc không giám định lại sức khỏe của bà Phấn

Tuy nhiên, người được xác định là bị cáo đầu vụ và phải chịu trách nhiệm chính về các thiệt hại của ngân hàng, bà Hứa Thị Phấn, không có mặt để tham gia tố tụng tại toà.

Các luật sự bào chữa cho bà Phấn đề nghị toà cho trưng cầu giám định lại sức khoẻ bà Phấn, đồng thời hoãn phiên toà, hoặc tạm đình chĩ phần vụ án liên quan đến bà Phấn.

Tuy nhiên, các yêu cầu này đã bị HĐXX bác bỏ.

Chủ toạ phiên toà, thẩm phán Phạm Lương Toản lý giải:

Về vấn đề các luật sư đề nghị trưng cầu tình trang sức khoẻ của bà Phấn, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy bị cáo Hứa Thị Phấn trong quá trình điều tra đã được CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định và bị cáo cũng đã có kết luận giám định tình trạng sức khoẻ ngày 29-5-2017 của trung tâm pháp y. Do đó việc các luật sư yêu cầu giám định lại tình trạng sức khoẻ là không có căn cứ.

Về việc tạm đình chỉ phần vụ án liên quan đến bị cáo Phấn hay hoãn xử do không có mặt bị cáo, HĐXX nhận thấy quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tống đạt hợp lệ cho bị cáo tại bệnh viện nơi bị cáo đang điều trị. Cũng tại buổi làm việc này, bác sĩ điều trị cho bị cáo Phấn xác nhận với bị cáo trong trạng thái tỉnh táo, tuy nhiên đôi khi mới tiếp xúc được và bị cáo có một số bệnh như bệnh béo phì, bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường…

HĐXX xét thấy do tình trạng sức khoẻ của bị cáo nên không thể áp giải bị cáo đến phiên toà được xét thấy việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Chủ toạ nói thêm: “HĐXX cũng báo cho các vị luật sư biết luôn rằng HĐXX không căn cứ vào việc có mặt hay không có mặt của bị cáo, không chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo Phấn hoặc của 1 bị cáo nào đó để xét xử bị cáo Phấn, mà HĐXX căn cứ vào tất cả các chứng cứ sẽ được thẩm tra, tranh luận công khai tại phiện toà. Tại phiên toà này, bị cáo Phấn có năm luật sư bào chữa, do đó việc vắng mặt bị cáo Phấn không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo”.

Ngoài ra thẩm phán chủ toạ phiên toà cũng nói: Khi làm việc với CQĐT trước khi bị khởi tố, có luật sư của bị cáo Phấn cùng tham gia, tại các buổi làm việc này, bị cáo Phấn cùng xác nhận rất rõ ràng các vấn đề liên quan vụ án. Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố thì bị cáo Phấn vào bệnh viện điều trị, không trình bày cụ thể được vì lý do sức khoẻ và nói sẽ trình bày cụ thể tại CQĐT. Tuy nhiên, sau ba tháng, chính bị cáo Phấn có đơn tố cáo và đề nghị thay đổi điều tra viên với lý do làm việc với điều tra viên này rất áp lực. Ngoài lý do này thì không còn lý do nào khác nên yêu cầu thay đổi điều tra viên của bị cáo Phấn không được chấp nhận. Sau đó, cũng chính bị cáo Phấn là người ký đơn tố cáo, kháng cáo các bản án, quyết định của toà áp dụng đối với bị cáo.