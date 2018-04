TP.HCM: Một cô gái bị oan đòi VKS bồi thường

Sáng nay, 17-4, Nguyễn Ngọc Mỹ Linh, một người bị oan, đã đến VKSND quận Tận Bình, TP.HCM nộp đơn yêu cầu VKS xin lỗi và bồi thường oan.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhận lời hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Mỹ Linh. Luật sư đã đi cùng Linh đến VKS để nộp đơn.

Ngoài nộp đơn yêu cầu xin lỗi và bồi thường oan cho VKS Tân Bình, Mỹ Linh còn gửi đơn đến VKSND TP.HCM, VKSND Tối cao và các cấp tòa.



Luật sư Ngọc Nữ đang tư vấn các thủ tục yêu cầu xin lỗi và bồi thường oan cho Mỹ Linh



Mỹ Linh sau khi nộp đơn yêu cầu VKS xin lỗi, bồi thường oan

Mỹ Linh bị oan trong vụ án oan tàng trữ trái phép chất ma túy mà TAND TP.HCM hủy án từ tháng 8-2013 vì việc kết án của TAND quận Tân Bình là không đúng quy định pháp luật.



Đến giữa năm 2017 thì VKSND quận Tân Bình, TP.HCM đã ra các quyết định đình chỉ đối với Mỹ Linh theo khoản 2 Điều 107 BLTTHS vì hành vi của Linh không cấu thành tội phạm. Như vậy, Mỹ Linh chính thức được minh oan sau bốn năm được TAND TP.HCM xác định hành vi chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần thông tin, tháng 1-2013, Linh cùng bạn bè đang sử dụng ma túy tại một khách sạn ở đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình thì bị công an quận và công an phường đến kiểm tra. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định những chất đã thu được tại khách sạn, bao gồm chất Methamphetamine (MA) có trọng lượng 0,1735 g và chế phẩm heroin có trọng lượng 0,0623 g.





Tháng 5-2013, TAND quận Tân Bình đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như Linh phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn để xử phạt hai năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Linh.

Viện trưởng VKSND TP.HCM đã kháng nghị, yêu cầu hủy án của TAND quận Tân Bình để điều tra lại với lý do “các chất ma túy mà Linh tàng trữ đều dưới mức để xử lý hình sự”. Theo viện, như vậy việc kết án Linh là không đúng quy định pháp luật.



Chiều 16-4, Mỹ Linh, cùng mẹ và con trai 18 tháng tuổi đến báo Pháp Luật TP.HCM trình bày sự việc bị oan

Tháng 8-2013, HĐXX phúc thẩm nhận định theo quy định (Thông tư 17/2007 hướng dẫn áp dụng đúng và thống nhất các quy định về “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999 - PV) thì người nào cất giữ từ 1 g ma túy tổng hợp hoặc 0,1 g heroin thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Từ đó, TAND TP.HCM đã đồng thuận với kháng nghị của VKSND cùng cấp, cho rằng việc kết án Linh là trái pháp luật.



Tuy nhiên, thay vì tuyên bố Linh không phạm tội thì TAND TP.HCM lại tuyên hủy án để giải quyết lại từ giai đoạn điều tra. Đến giữa năm 2017 thì VKSND quận Tân Bình đình chỉ oan đối với Mỹ Linh như đã nói.