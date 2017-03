Truy tố nghi phạm giết người khiến Huỳnh Văn Nén bị tù oan

Bị CSGT “vịn”, Nguyễn Thọ tự khai mình là hung thủ Ngày 24-4-1998, sau khi gây án, Thọ đón xe vào huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Tại đây, Thọ thuê người dẫn sang Campuchia và đi xẻ gỗ thuê. Hơn một năm sau, Thọ bị sốt rét nên đón xe đi Cần Thơ, tự đặt cho mình tên Phạm Văn Khanh và xin vào làm thuê cho một cơ sở sản xuất kem. Khoảng một tháng sau, Thọ đón xe đi Vũng Tàu và làm thuê cho một tiệm kem trên đường Lê Lai. Tại đây, Thọ quen chị S. là người nấu ăn cho tiệm kem. Sau đó Thọ về quê của chị S. và sống như vợ chồng tại huyện Long Phú, Sóc Trăng. Năm 2002, Thọ và chị S. có một con trai chung và đến năm 2010, Thọ bỏ chị S. theo chị H. sang Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ngày 8-7-2012, Thọ dùng kéo đâm người yêu cũ của chị H. gây thương tích và bị TAND huyện Cù Lao Dung xử phạt hai năm tù. Ra tù, Thọ lần lượt đến Kiên Lương (Kiên Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm thuê và sau đó sống như vợ chồng với chị P. ở Hồng Ngự. Ngày 10-10-2015, trong khi điều khiển xe mô tô, Thọ bị CSGT Hồng Ngự dừng xe kiểm tra. Do không có giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân nên Thọ được đưa về trụ sở. Tại đây, Thọ bất ngờ khai nhận tên tuổi thật của mình cùng hành vi phạm tội nên Công an huyện Hồng Ngự đã lập biên bản đầu thú và báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. 12 ngày sau, ngày 22-10-2015, ông Huỳnh Văn Nén, người bị kết án oan chung thân vì bị cáo buộc sát hại bà Bông, được cho tại ngoại sau 17 năm thụ án. Trước đó, tháng 11-2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy hai tội danh giết người và cướp tài sản của công dân trong bản án sơ thẩm kết tội ông Nén. Không lâu sau, ông Nén chính thức được đình chỉ và minh oan.