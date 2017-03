VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo hai vụ tòa tuyên vô tội

Theo đó, ngày 29-1-2013, ông Nguyễn Văn Đồng (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị khởi tố, bắt giam về tội giết người. Nạn nhân là bạn ông Đồng, ngụ cùng xã. Ngày 21-8-2015, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm. Ông Đồng kêu oan và cho rằng hai người không có mâu thuẫn gì. Đại diện VKSND tỉnh không chấp nhận lời kêu oan và đề nghị xử tù chung thân. Tuy nhiên, cuối cùng HĐXX đã tuyên bố ông Đồng không phạm tội.

Được biết VKSND tỉnh Bình Phước vừa kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm hủy án vì cho rằng bị cáo Đồng có tội.

 VKSND Tối cao cũng vừa yêu cầu VKSND tỉnh Cà Mau báo cáo vụ một công dân hai lần được tuyên trắng án. Theo đó, ngày 19-2-2013, anh Huỳnh Nhật Quang (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị Công an TP Cà Mau khởi tố và bắt tạm giam 15 ngày về tội chống người thi hành công vụ. Tháng 4-2015, TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm vụ án đã tuyên anh Quang không phạm tội, đồng thời đề nghị VKS xem lại quyết định không khởi tố hành vi bắn người trong lúc còng tay đối với nguyên phó công an xã. Theo cáo trạng, ngày 4-2-2013, công an xã Tắc Vân tuần tra và lập biên bản đối với anh PCN do vi phạm giao thông. Thấy bạn bị lập biên bản, Quang đến xin công an bỏ qua nhưng không có kết quả nên chửi tục. Quang bị phó công an xã bắn bị thương.

Bản án này đã bị VKSND TP Cà Mau kháng nghị, yêu cầu tuyên anh Quang phạm tội. Ngày 25-8-2015, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm đã bác kháng nghị và tuyên anh Quang vô tội.

Theo tòa phúc thẩm, hành động bắn người trong lúc còng tay của phó công an xã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần xem xét khởi tố. Việc anh Quang chửi đổng sau lưng công an là không đúng nhưng cáo buộc Quang chống người thi hành công vụ là không hợp lý. Bởi lẽ lúc anh chửi đổng, tổ công an xã Tắc Vân đã thực thi công vụ xong và bỏ đi. Tổ công an quay lại hạch hỏi giấy tờ Quang vì tức câu chửi đổng của Quang chứ lúc bấy giờ Quang không vi phạm gì và công an cũng không đủ chứng cứ thể hiện đang thực thi nhiệm vụ.

Như vậy sau hơn hai năm bị khởi tố, điều tra, anh Quang đã được xác nhận bị khởi tố và truy tố oan.