Vợ ông Lữ Anh Dồi 37 năm đòi lẽ phải cho chồng

“Tôi mang ơn họ cả đời này!” Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Lữ Anh Dồi, sụt sùi nhắc về những người tốt đã giúp mình: “Sau này tôi mới biết chú Tám Bông, chú Tư Hườn và rất nhiều cô chú lãnh đạo khác của tỉnh Minh Hải cũ đã âm thầm trình bày với bác Nguyễn Văn Linh, tạo điều kiện cho tôi có cuộc gặp gỡ với bác Linh. Tôi mang ơn họ cả đời này!”. Theo những người trong cuộc, cuộc gặp gỡ đặc biệt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bà Mai là do sự bố trí khéo léo của ông Huỳnh Văn Tửu (tức Tám Bông, nguyên Phó ban Thường trực Tây Nam Bộ, khi đó làm việc ở Ty Công an Minh Hải) và ông Nguyễn Văn Đáng (tức Tư Hườn). Hai ông đã tranh thủ báo cáo với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đồng ý gặp bà Mai. Trong cuốn sách tiểu sử cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh của NXB Chính trị Quốc gia cũng ghi rõ: “... Cuối năm 1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm Minh Hải và được nghe nhân dân địa phương tường thuật lại vụ án này. Đồng chí dành nhiều thời gian tiếp chị Mai. Khi trở về Hà Nội, đồng chí chỉ thị cần lập ban chuyên án do cấp trung ương trực tiếp chỉ đạo để làm rõ sự thật. Vụ án được làm sáng tỏ. Kẻ chủ mưu giết người và vu khống Lữ Anh Dồi chính là trung tá Nguyễn Ngọc, nguyên phó Ty Công an Minh Hải. Sau 10 năm ung dung sống ngoài vòng pháp luật, cuối cùng kẻ phạm tội đã phải ra trước vành móng ngựa...” (trang 294). Chờ Bộ Quốc phòng xem xét Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 19-7, ông Đỗ Đăng Khoa (Trưởng phòng Chính sách, Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Ngày 11-7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã tiếp bà Nguyễn Thị Mai để lắng nghe đề nghị của bà Mai về việc suy tôn ông Dồi là liệt sĩ. Sau đó, thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, để tránh thiệt thòi cho đối tượng và thân nhân gia đình, Cục Người có công đã chuyển đơn của bà Mai đến Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), đề nghị Cục Chính sách căn cứ quy định hiện hành để giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất trước khi đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét công nhận liệt sĩ. Trước đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM, Cục phó Cục Người có công Đỗ Thị Hồng Hà cũng khẳng định Cục Người có công đã soạn thảo văn bản, chuyển đơn sang Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) đề nghị hoàn thiện hồ sơ. Đây là trường hợp thuộc ngành quân đội, sau khi hoàn thiện hồ sơ mới chuyển lại Bộ LĐ-TB&XH xem xét đề nghị công nhận liệt sĩ. ĐẶNG TRUNG