Vụ chọc trâu bị trâu húc ở Bình Chánh: Liệu có được bồi thường? 24/02/2025 19:09

Như PLO đã thông tin, vụ việc trâu húc làm hai người bị thương tại huyện Bình Chánh, TP.HCM được xác định có liên quan đến hành vi chọc ghẹo trâu của nạn nhân.

Xác minh ban đầu cho thấy, cả hai đi chích cá gần khu vực có một con trâu mẹ cùng bốn trâu con đang ăn cỏ. Khi họ có hành vi trêu chọc, trâu mẹ bất ngờ lao tới tấn công.

Ngày 23-2, Công an xã Vĩnh Lộc A lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ một bộ dụng cụ chích điện. Hai nạn nhân là ông HVT (40 tuổi, quê Thanh Hóa) và ông TPT (42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam). Trong đó, ông VT hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn ông PT bị rách hạ bộ, trật bả vai hiện đã được xuất viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ông PT và VT bị trâu húc ở xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: HT

Liên quan đến vụ việc trâu húc hai người bị thương ở Bình Chánh, câu hỏi đặt ra là liệu nạn nhân có được bồi thường hay không?

Trao đổi với PV, ThS Nguyễn Đức Hiếu, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhận định: Việc xác định có bồi thường hay không đối với vụ việc nêu trên cần được xem xét kỹ.

Theo đó, ông VT và ông PT đi chích cá gần khu vực trâu mẹ cùng bốn trâu con đang ăn cỏ, các con trâu này đều được cột dây. Người dân cho biết hai người đàn ông nói trên đã chọc ghẹo trâu nên bị trâu mẹ mới sinh nghé con lao tới húc bị thương.

ThS Hiếu phân tích, xét về các quy định chung về bồi thường thì thiệt hại do súc vật gây ra được quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) như sau: Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Về mặt nguyên tắc thì chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Tuy nhiên, Điều 584 BLDS quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Do đó, xem xét vào nội dung vụ việc chúng ta cũng cần xem xét kỹ: có phải người bị hại có lỗi hoàn toàn nên mới gây ra thiệt hại từ súc vật hay không, mới xác định được có hay không việc bồi thường.

Nếu có bồi thường thì bồi thường và bồi thường bao nhiêu?

Theo ThS Hiếu, với quy định của BLDS năm 2015, lỗi vẫn còn là căn cứ không thể thiếu để xác định trách nhiệm bồi thường trong nhiều trường hợp, đặc biệt là quy định về trách nhiệm bồi thường khi bên bị thiệt hại có lỗi.

BLDS năm 2015 (Điều 585) quy định khi bên bị thiệt hại có “đóng góp” phần lỗi dẫn đến sự việc gây thiệt thì đây chính là cơ sở để tòa án xác định mức bồi thường của người gây thiệt hại.

Lỗi của bên bị thiệt hại sẽ tác động đến mức bồi thường của bên gây thiệt hại ở 2 mức độ: nếu thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại được miễn trách nhiệm bồi thường; nếu bên bị thiệt có lỗi một phần dẫn đến sự việc thiệt hại thì chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường sẽ được giảm mức bồi thường, không phải bồi thường phần thiệt hại do lỗi của bên bị thiệt hại.

Giả sử, trong vụ việc nêu trên, chủ sở hữu súc vật cũng đang thả gia súc ở nơi không được phép, hoặc không trông coi cẩn thận cũng có thể phát sinh những trách nhiệm nhất định. Do đó, đánh giá mức độ lỗi của các bên rất quan trọng trong xác định có hay không bồi thường, nếu có thì bồi thường bao nhiêu trong trường hợp này.