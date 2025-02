'Nổ' có nhiều mối quan hệ để lừa chạy án trên 300 triệu đồng 25/02/2025 12:20

Sáng 25-2, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Tuyết Mai (52 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 2-2021, do biết chồng của bà N.T.C đang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích nên Trần Thị Tuyết Mai “nổ” có nhiều mối quan hệ, quen biết rộng ở Công an TP Tân An (Long An) và các cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án nên có thể giúp cho chồng bà C. được tại ngoại.

Bị cáo Trần Thị Tuyết Mai tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Tin tưởng Mai, bà C. nhiều lần chuyển tiền để nhờ Mai lo liệu cho chồng được tại ngoại. Ngày 5-2-2021 đến ngày 3-3-2021, bị cáo Mai đã nhận của bà C số tiền 310 triệu đồng. Tất cả những lần bà C. giao tiền cho Mai đều có người chứng kiến và có làm giấy biên nhận.

Đến ngày 10-4-2021, do sắp hết thời hạn điều tra vụ án và có đơn xin bảo lãnh nên ông N.H.G ( chồng bà C) được tại ngoại. Khi về nhà, bà C kể lại cho chồng nghe toàn bộ sự việc liên quan đến việc chi tiền cho Mai.

Nhận thấy, Mai có hành vi lừa đảo nên ông G. và bà C. tìm gặp Mai yêu cầu trả lại tiền. Sau nhiều lần hứa hẹn, ngày 8-10-2021, Mai viết giấy biên nhận mượn tiền nợ với số tiền 170 triệu đồng, mỗi tháng trả 40 triệu đồng.

Đến ngày 5-7-2023, Mai vẫn không trả đủ như đã hẹn, liên hệ không được nên bà C. làm đơn tố giác Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30-9-2024, TAND TP Tân An (Long An) mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Mai mức án 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Long An cho rằng, ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét như đã bồi thường cho bị hại số tiền chiếm đoạt, bị cáo thành khẩn khai báo, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Mai hiện mắc bệnh tim, hoàn cảnh khó khăn. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Mai mức án 2 năm tù.