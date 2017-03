Vụ công an đánh chết người ở Phú Yên: Người kêu oan được giảm 3 năm tù

Ngày 12-9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đã tuyên án vụ năm công an dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo đó, trong số năm bị cáo bị kết tội dùng nhục hình, có hai bị cáo được tòa giảm án là Nguyễn Thân Thảo Thành năm năm tù (được giảm ba năm); Nguyễn Tấn Quang hai năm tù nhưng cho hưởng án treo (chuyển từ hai năm tù giam sang cho hưởng án treo).

Ba bị cáo còn lại tòa tuyên y án sơ thẩm gồm: Nguyễn Minh Quyền hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn hai năm ba tháng tù, Đỗ Như Huy một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, tòa tuyên y án sơ thẩm chín tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo “chịu” trách nhiệm về vết thương ở đầu nạn nhân

Đối với đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Thành, Tòa phúc thẩm xác định từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa hôm nay, Thành đều không thừa nhận đánh nạn nhân Kiều. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các nhân chứng cũng như lời khai của các bị cáo Mẫn, Quyền và Quang và các chứng cứ thu thập được đã xác định Thành có sử dụng gậy cao su đánh vào người nạn nhân Kiều.

Tuy vậy, lời khai cũng như các tình tiết có trong vụ án cũng không thể hiện là Thành đánh vào đầu nạn nhân. Tòa sơ thẩm đã dựa vào lời khai của các bị cáo trong vụ án (khai chỉ đánh vào chân, đùi nạn nhân) rồi sử dụng phương án loại trừ để kết tội Thành đánh vào đầu nạn nhân là không có căn cứ.



Các bị cáo tại tòa.



Ngoài ra, Tòa phúc thẩm cũng nhận định không có căn cứ để phủ nhận việc Mẫn và Quyền không đánh vào đầu Kiều. Đây là hai bị cáo có thời gian tiếp xúc với Kiều lâu nhất (từ 8 giờ đến 12 giờ sáng 13-5-2013).

Trong quá trình lấy lời khai của Kiều thì hai bị cáo thay phiên nhau ra ngoài uống nước (mỗi lần năm phút). Khi bị cáo Mẫn ra ngoài thì trong phòng chỉ còn mình Quyền với nạn nhân Kiều và ngược lại.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định Mẫn và Quyền phải chịu trách nhiệm chung với bị cáo Thành trong việc gây ra ba vết thương ở đầu nạn nhân Kiều, dẫn đến chấn thương sọ não. Còn hai bị cáo Quang và Huy thì thời gian tiếp xúc ít, lúc đánh thì có sự chứng kiến của Mẫn và Quyền nên không phải chịu trách nhiệm đối với vết thương ở đầu người bị hại.



Trước đó, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Mẫn và Quyền giảm nhẹ hình phạt từ án giam sang án treo. Còn riêng bị cáo Quang thì VKS đề nghị giữ nguyên mức án.

Tuy nhiên, với những căn cứ nói trên, Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Mẫn và Quyền nhưng chấp nhận chuyển từ án giam sang án treo cho bị cáo Quang. Đồng thời, giảm mức hình phạt cho Thành.

Lý giải về lý do mức án của Thành cao hơn so với Mẫn và Quyền dù tòa đã xác định mức độ tham gia của bị cáo là như nhau thì Tòa phúc thẩm xét đến các tình tiết giảm nhẹ cũng như đóng góp và khắc phục thiệt hại hậu quả. Trong đó, Thành chưa khắc phục hậu quả, không có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với hai bị cáo kia.

Tòa không chấp nhận đổi tội danh

Về kháng cáo chuyển đổi tội danh từ dụng nhục hình sang giết người của phía gia đình người bị hại, Tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ. Việc năm bị cáo bị xử về tội dùng nhục hình là chính xác, còn hậu quả dẫn đến chết người chỉ là tình tiết tăng nặng, định khung.

Đối với yêu cầu khởi tố Lê Đức Hoàn về tội bắt giữ người trái pháp luật, Tòa phúc thẩm cho rằng dựa vào lời khai của Sơn (khai cùng Kiều thực hiện bảy vụ trộm) cũng như bản báo cáo trinh sát của Công an TP Tuy Hòa thì có căn cứ xác định: “Vào thời điểm 3 giờ sáng 13-5-2012, xác định Kiều là đồng phạm trong vụ trộm với Sơn và Cường. Việc bắt giữ Kiều là cần thiết, chỉ có vi phạm về mặt thủ tục nên chỉ xử lý ở mức kiến nghị Công an tỉnh Phú Yên xem xét kỷ luật, khiển trách chứ chưa đến mức xử lý hình sự”.

Do đó, tòa không chấp nhận yêu cầu của phía gia đình người bị hại.

Ngoài ra, Tòa phúc thẩm cũng bác một loạt kháng cáo liên quan đến vấn đề: Yêu cầu khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa, vì không khởi tố người phạm tôị, tăng hình phạt đối với ông Hoàn, xác định lại cơ chế hình thành vết thương của nạn nhân Kiều...