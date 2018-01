Vụ PVN: Cấp dưới khai biết sai vẫn phải làm

Xử lý sao về các đề nghị của luật sư? Về tình huống LS Nguyễn Chiến đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho LS sao chụp hồ sơ trong thời gian tòa nghỉ không làm việc, ông Vũ Phi Long (nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) cho biết Điều 82 BLTTHS 2015 quy định sau khi kết thúc điều tra, nếu người bào chữa có yêu cầu đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm để người bào chữa đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án... Do đó, trong phiên tòa này, LS có quyền được sao chụp hồ sơ bình thường giống như các phiên tòa khác. Về thời điểm LS yêu cầu sao chụp, ông Long cho rằng cũng không ảnh hưởng gì. Bởi lẽ đây là phiên tòa kéo dài nhiều ngày nên trước khi phiên tòa diễn ra, tòa đã có bộ đề cương chuẩn bị những câu hỏi. HĐXX cũng không thể hỏi cùng một lúc nhiều câu hỏi, những vấn đề nào cần hỏi trước thì HĐXX cứ tiếp tục, những phần nào HĐXX chưa làm tới thì tạo điều kiện để LS sao chụp. Về tình huống LS Đinh Anh Tuấn đề nghị HĐXX hướng dẫn cách giao nộp chứng cứ tại tòa, theo LS Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM), Điều 26 BLTTHS 2015 quy định trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người bị buộc tội, người bào chữa và người tham gia tố tụng khác đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Điều 88 BLTTHS 2015 cũng quy định những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án. Khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án do người bào chữa cung cấp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản giao nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định của bộ luật này. Do đó, LS hoàn toàn có thể cung cấp chứng cứ cho HĐXX thông qua thư ký hoặc qua văn phòng của tòa án và việc giao nhận sẽ được lập thành biên bản. NGÂN NGA