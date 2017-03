13 năm vác đá xây Trường Sa

Người gác đèn trên đảo An Bang Anh Lê Anh Hiền, nhân viên trạm hải đăng trên đảo An Bang (Trường Sa), được anh em ở đây đặt cho biệt danh “kình ngư trên đảo” do khả năng bơi lội và tài săn cá của mình. Hiền kể đầu năm 2011, anh lên đường ra Trường Sa nhận nhiệm vụ. Công việc chính của anh và mọi người ở đây là buổi chiều phải chạy máy nổ để tích điện vào bình ắc quy, đến 17 giờ 30 phải thắp sáng hải đăng. Ban ngày, các nhân viên cùng lau chùi vệ sinh các bóng đèn và các tấm gương xung quanh vì hơi nước biển thường làm mờ các tấm gương trên tháp đèn. Anh Hiền nói: “Dù không mang vác nặng nhọc nhưng công việc cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác nên dễ gây nhàm chán. Do đó, lúc rảnh rỗi, anh em thường trồng rau, bắt cá, nuôi gà, vịt để cải thiện bữa ăn và đỡ nhớ hơi ấm đất liền”. Hiền kể anh mày mò tự chế súng để đi săn cá, mũi tên là một thanh inox dài 2 m có khắc ngạnh, súng thì làm bằng gỗ, lấy dây ruột xe máy làm dây cung. Những lúc rảnh rỗi, anh lận súng, đeo kiếng lặn và ống thở đi săn cá. “Nhiều hôm tôi nằm phục dưới làn nước xanh ngắt hạ gục những chú cá to cả 10 kg. Thế là hôm ấy mọi người trên đảo được thưởng thức bữa tươi ngon lành” - anh Hiền nói. Anh Hiền cho biết ở Trường Sa hiện có chín trạm hải đăng, bình quân mỗi trạm có năm nhân viên làm việc. Theo đó, tùy theo phân công mỗi nhân viên bám trụ tại một trạm trong vòng 6-9 tháng, sau đó được về đất liền đoàn tụ gia đình, nghỉ ngơi vài tháng. Hết kỳ nghỉ này, họ được phân công đến một trạm khác, có thể năm này ở đảo nổi thì năm sau được bố trí ở đảo chìm. PHONG ĐIỀN