Bi kịch từ bia, rượu - Bài 3: Men rượu đắng tình

Tính làm giả nhưng rượu xui làm thật Trần Xuân Vĩnh có một người bạn muốn xin vào làm trong một công ty phế liệu do ông T. làm chủ. Một người trong công ty mách nước: “Phải lấy lòng ông T. thì sẽ dễ bề xin việc”. Nghe vậy, Vĩnh bàn với đám bạn sẽ mời ông T. đi nhậu, sau đó Vĩnh giả đò gây sự đánh ông T. để người bạn đang xin việc nhảy vào can ngăn, bênh vực để được ông T. “ghi điểm”… Ngày 23-8-2010, Vĩnh cùng đám bạn tới công ty ông T. thu mua phế liệu, sau đó rủ ông T. đi nhậu. Dù kịch bản đã dàn dựng đâu ra đó nhưng khi ngà say, Vĩnh lại lôi hết chuyện mâu thuẫn của mình và ông T. trước đó ra “đấu tố” rồi lao vào đánh ông T. Đám bạn đi cùng lúc này cũng đã quá chén nên quên luôn chuyện “can ngăn, lấy điểm” mà nhào vô dùng gậy, chai bia đập tới tấp khiến ông T. bị thương tật 13%. Mới đây, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tuyên phạt Vĩnh ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, đám bạn đi cùng cũng bị từ hai tới ba năm tù. Can chồng nhậu, vợ đi tù Thấy chồng thường xuyên nhậu nhẹt, không chăm lo cho gia đình, Vương Thị Khánh Lộc đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không thành. Ngày 22-10-2010, T. (bạn của chồng) tới nhà rủ chồng đi nhậu, Lộc đã nhỏ nhẹ gọi chồng vào phòng năn nỉ ở nhà nhưng không được. Sau đó, Lộc nhiều lần gọi điện thoại nói chồng về nhưng ông chồng vẫn không chịu rời bàn nhậu. Tức chồng ham nhậu, tức luôn ông bạn nhậu của chồng, Lộc tới tận bàn nhậu dùng mũ bảo hiểm “nói phải quấy” vào đầu T. khiến T. bị thương tích 26%. TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa xử Lộc 16 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. DƯƠNG HẰNG