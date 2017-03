“Nước Nhật mới” thời Shinzo Abe - Bài 2: TPP - Đòn bẩy của tương lai?

Những khó khăn trước mắt Muốn tham gia đầy đủ vào TPP, Nhật Bản phải mở cửa các thị trường và cho phép tiếp cận các lĩnh vực bị cô lập cao với thị trường nước ngoài như nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô và dịch vụ tài chính. Bất chấp những chênh lệch với thị trường toàn cầu, để bảo vệ an ninh lương thực, Nhật Bản đã bỏ chi phí trợ cấp rất lớn cho ngành nông nghiệp, dẫn đến chi phí sản xuất nông sản của Nhật Bản vào hàng cao nhất thế giới. Khi gia nhập TPP, Nhật Bản sẽ phải giảm các loại thuế đánh vào hàng nông nghiệp về mức 0% và chắc chắn sẽ đe dọa sự tồn tại của nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Nhật Bản. Vấn đề thứ hai là thị trường lao động. Luật pháp Nhật Bản không cho phép các công ty được sa thải nhân viên trừ phi họ đóng cửa. Do đó, rất nhiều công ty phải chịu cảnh dư thừa nhân viên, mức chi phí cao và không muốn tuyển thêm người trẻ hay tăng lương. Từ đó, các doanh nghiệp ủng hộ cải cách mong muốn họ có thể sa thải nhân viên, bù lại là có trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, những kế hoạch mới được công bố ngày 5-6 vừa qua còn được cho là quá dè dặt. Những vấn đề then chốt như thị trường lao động, y tế, nông nghiệp nói chung không được giải quyết triệt để. Những khu kinh tế đặc biệt được kỳ vọng khác hơn những khu ưu đãi thuế quan dưới thời đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền 2009-2012 cũng không có mấy biến chuyển đặc sắc. Điều này làm các doanh nghiệp và những nhà cải cách ủng hộ khá thất vọng.