7 năm 1 hiệp ước lịch sử

Các nước sở hữu hạt nhân tẩy chay đàm phán một hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân với lý do: Chỉ có vũ khí hạt nhân mới đủ khả năng bảo đảm an ninh quốc gia, vũ khí hạt nhân sẽ bảo đảm độc lập về chính trị, cần có vũ khí hạt nhân do ảnh hưởng khu vực (ví dụ sau khi Trung Quốc thử hạt nhân năm 1964, 10 năm sau Ấn Độ đã thử hạt nhân).

Bà Setsuko Thurlow xúc động sau khi dự thảo hiệp ước được thông qua. Ảnh: KYODO Các nước phản đối vũ khí hạt nhân đưa ra các lập luận như sau: Về nhân đạo, vũ khí hạt nhân sẽ gây hậu quả thảm khốc đến nhiều nước; về an ninh, vũ khí hạt nhân tạo nỗi sợ hãi và ngờ vực giữa các nước; về môi trường và kinh tế, vũ khí hạt nhân hủy diệt toàn bộ sự sống với hậu quả tác động đến khí hậu, sản xuất lương thực, y tế… Ngoài ra, cần thiết lập quy chuẩn về cấm vũ khí hạt nhân như đã cấm vũ khí hóa học và sinh học, mìn sát thương cá nhân, bom bi.