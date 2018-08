82 người chết vì động đất tối qua ở Indonesia

Đã có 82 người chết và hàng trăm người bị thương trong vụ động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tối qua 5-8 tại đảo Lombok ở Indonesia, Jakarta Post dẫn số liệu Cơ quan Thảm họa Quốc gia nước này công bố sáng nay 6-8.





Cảnh đổ nát sau động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối 5-8. Ảnh: JAKARTA POST



Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn nằm ở bắc Lombok, chỉ cách mặt đất 10km, kéo theo 2 trận động đất nhỏ nữa cùng hàng chục trận dư chấn sau đó. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng ở vùng núi phía bắc đảo Lombok. Ngoài số thương vong còn có hàng ngàn ngôi nhà đổ nát, hư hại. Hàng ngàn người phải sơ tán.



Người dân bị thương sau động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối 5-8. Ảnh: REUTERS



Lombok là hòn đảo nổi tiếng thu hút khách du lịch và trận động đất đã gây hoảng loạn lớn trong du khách. Rung động của động đất có thể cảm nhận ở đảo Bali láng giềng – một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở Đông Nam Á. Người dân và khách du lịch ở đảo Bali cũng hoảng loạn la hét và sơ tán. Sân bay quốc tế Bali bi hư hại chút ít nhưng hoạt động mau chóng được khôi phục bình thường.



Cấp cứu người dân bị thương sau động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối 5-8. Ảnh: REUTERS



Cảnh báo sóng thần đã được phát đi sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter này và sau đó đã dỡ bỏ. Dù không có sóng thần nhưng nước biển cũng dâng mạnh vì động đất, tràn vào 2 ngôi làng.

Theo người phát ngôn Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cảnh báo này đã khiến sự hoảng loạn càng lớn khi nhắc nhở người dân về thảm họa sóng thần sau trận động đất mạnh 9,3 độ Richter ở bờ biển Sumatra ở tây Indonesia năm 2004. Thảm họa này đã khiến Indonesia mất 168.000 sinh mạng trong tổng cộng 220.000 người chết ở hàng loạt nước dọc Ấn Độ Dương.



Sơ tán người dân sau động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối 5-8. Ảnh: REUTERS



Theo Jakarta Post, lúc động đất xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam đang có mặt tại đảo Lombok dự một hội nghị về an ninh, và may mắn an toàn. Ông mô tả trên Facebook rằng căn phòng ông ở tầng 10 một khách sạn ở đảo Lombok bị rung lắc dữ dội.

“Tường bị nứt, rung lắc không thể đứng được” – ông K. Shanmugam cho biết.



Hàng ngàn người phải sơ tán sau động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối 5-8. Ảnh: REUTERS



Đây là trận động đất mạnh thứ hai ở Lombok trong vòng hơn một tuần. Tuần trước đó, đảo Lombok đã hứng chịu một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter làm 17 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và gây lở đất nghiêm trọng khiến hàng trăm du khách bị mắc kẹt trên một ngọn núi lửa nổi tiếng ở địa phương.

Indonesia là một trong những nước hứng nhiều động đất nhất thế giới khi nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương.