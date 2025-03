Hàn Quốc căng mình trước ngày ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon 17/03/2025 05:30

Hàn Quốc lên kế hoạch thắt chặt an ninh ở mức cao nhất trong ngày Tòa Hiến pháp ra phán quyết về việc khôi phục chức vụ hay phế truất Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol liên quan vụ thiết quân luật chóng vánh hồi tháng 12 năm ngoái.

Cho đến cuối tuần qua, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc vẫn chưa thông báo ngày cụ thể đưa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon. Nhiều người dự đoán phán quyết sẽ được đưa ra vào giữa tuần này. Theo thông lệ, tòa sẽ thông báo cho giới truyền thông về ngày ra phán quyết trước hai đến ba ngày, theo tờ Korea Herald.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại một phiên tòa luận tội ở Tòa Hiến pháp. Ảnh: BLOOMBERG

Chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Hôm 14-3, quyền Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Lee Ho-young cho biết cảnh sát nước này sẽ thực thi lệnh cảnh báo an ninh quốc gia cấp cao nhất vào ngày Toà Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon. Lệnh cảnh báo an ninh cấp cao nhất yêu cầu 100% nhân viên cảnh sát phải làm nhiệm vụ và đình chỉ mọi kỳ nghỉ phép, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Lee nhấn mạnh rằng cảnh sát Hàn Quốc sẽ thiết lập "hệ thống phản ứng toàn diện để giảm thiểu tình trạng mất trật tự công cộng trước và sau phán quyết của Tòa Hiến pháp".

Khoảng 20.000 cảnh sát chống bạo động từ 337 đơn vị chiến thuật sẽ được triển khai trên toàn quốc, cùng với các cảnh sát tuần tra cơ động và thám tử. Chu vi an ninh xung quanh Tòa Hiến pháp sẽ được tăng cường bằng các đơn vị cảnh sát chống bạo động và rào chắn an toàn. Các biện pháp an ninh đặc biệt cũng sẽ được thực hiện để bảo vệ các thẩm phán và nhân viên tòa án, bao gồm triển khai một đội an ninh chuyên dụng, thám tử ngầm và đơn vị cảnh sát đặc nhiệm.

Chính quyền sẽ mở rộng các biện pháp an ninh đến quốc hội, tòa án, cơ quan điều tra, các cơ quan truyền thông lớn và trụ sở đảng của cả đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân và đảng đối lập Dân chủ. Cảnh sát chống bạo động sẽ đồn trú tại các địa điểm này để ngăn ngừa các cuộc đụng độ bạo lực tiềm ẩn.

Tất cả các giao dịch vũ khí tư nhân sẽ bị đình chỉ và người dân phải tạm giao nộp súng - vốn được cấp phép để săn bắt động vật hoang dã. Để đảm bảo an toàn công cộng, cảnh sát sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và sở cứu hỏa để bố trí xe cứu thương một cách chiến lược.

Cảnh sát trước Tòa Hiến pháp Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Ông Lee cảnh báo rằng cảnh sát sẽ áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bạo lực, bao gồm phá hủy tài sản công, tấn công lực lượng thực thi pháp luật và các mối đe dọa khác đối với trật tự công cộng. "Chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc để ngăn chặn mọi sự cố phi pháp, như tình trạng bất ổn gần đây tại Tòa án Quận phía Tây Seoul. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để đảm bảo có phản ứng toàn diện” - ông Lee nhấn mạnh.

Cùng ngày, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã tái khẳng định chính sách "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào thách thức thẩm quyền công khi Tòa Hiến pháp tiến gần hơn đến việc đưa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon.

"Đặc biệt, bất kỳ hành vi nào thách thức thẩm quyền công, chẳng hạn như phá hoại tài sản, đốt phá hoặc tấn công cảnh sát, sẽ phải chịu hành động pháp lý nghiêm ngặt theo chính sách không khoan nhượng" - ông Choi tuyên bố.

Ông Choi cam kết duy trì pháp quyền và tăng cường các biện pháp duy trì trật tự công cộng bằng cách huy động mọi nguồn lực cảnh sát có sẵn đến các khu vực xung quanh tòa vào ngày ra phán quyết. Ông cũng tiếp tục kêu gọi cả nước tôn trọng và chấp nhận phán quyết của tòa.

Trong đợt xét xử luận tội tổng thống thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc, Tòa Hiến pháp đã tổ chức tổng cộng 11 phiên điều trần trong 73 ngày, xem xét tính hợp hiến và tính hợp pháp của tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon vào ngày 3-12-2024, theo Korea Herald.

Điều gì tiếp theo sau phán quyết?

Hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình tại trung tâm Seoul vào ngày 15-3 để phản đối hoặc yêu cầu phế truất Tổng thống Yoon, theo Yonhap.

Candle Move - một nhóm dân sự chống ông Yoon - đã tổ chức các cuộc biểu tình gần Tòa Hiến pháp. Một cuộc biểu tình lớn cũng được tổ chức ở khu vực Gwanghwamun gần đó, có sự tham gia của gần 100 nhà lập pháp đối lập. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại quốc hội Hàn Quốc Park Chan-dae dự đoán rằng Tòa Hiến pháp có thể phế truất Tổng thống Yoon bằng một quyết định nhất trí, đồng thời cho rằng việc phục chức cho ông Yoon sẽ là con đường dẫn đến "địa ngục sôi sục".

Ước tính 35.000 người ủng hộ Tổng thống Yoon cũng đã biểu tình ở Gwanghwamun. Họ hô vang khẩu hiệu "phục hồi chức vụ ngay lập tức" cho ông Yoon và giải tán quốc hội. Một số người ủng hộ ông Yoon đã biểu tình trước Tòa Hiến pháp, có một cuộc đụng độ ngắn với những người phản đối.

Save Korea - một nhóm công dân Cơ đốc giáo bảo thủ - đã tổ chức một cuộc cầu nguyện riêng gần quốc hội, hát thánh ca và kêu gọi hủy bỏ việc luận tội ông Yoon.

Bên trái là các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập biểu tình kêu gọi cách chức Tổng thống Yoon Suk-yeol, còn bên trái là các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống. Ảnh: YONHAP

Trong cuộc thăm dò của Gallup Korea công bố hôm 14-3, 58% người dân Hàn Quốc ủng hộ việc luận tội ông Yoon, trong khi 37% phản đối, theo hãng tin Reuters.

Tòa Hiến pháp đang cân nhắc liệu có nên chính thức chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông Yoon hay không kể từ khi quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu luận tội ông vào tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Yoon cũng đang phải đối mặt một phiên tòa hình sự riêng sau khi bị các công tố viên truy tố vào tháng 1 với cáo buộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật của ông. Nếu bị kết tội nổi loạn, ông Yoon có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân.

Nếu Tòa Hiến pháp ra phán quyết xác định ông có tội, ông Yoon sẽ chính thức bị cách chức và một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức để tìm người kế nhiệm trong vòng hai tháng. Nếu tòa án phán quyết có lợi cho ông Yoon, ông sẽ trở lại nhiệm vụ tổng thống.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, bất kể phán quyết của Tòa Hiến pháp là gì, điều đó không có nghĩa là tình hình bất ổn do lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon gây ra đã kết thúc, theo tờ Asahi Shimbun.

Theo ông Choi Jin - Giám đốc Viện Lãnh đạo Tổng thống (Hàn Quốc), việc ông Yoon bị cách chức sẽ khiến những người ủng hộ ông gia tăng sức ép biểu tình trước cuộc bầu cử tổng thống nhằm nâng cao triển vọng thắng cử cho một ứng viên tổng thống thuộc đảng cầm quyền. Trong khi đó, việc phục chức cho ông Yoon sẽ khơi dậy các cuộc biểu tình lớn từ phe đối lập yêu cầu ông Yoon từ chức.

Bên cạnh đó, phán quyết của Tòa Hiến pháp sẽ ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa hình sự của ông Yoon. Nếu Tòa Hiến pháp đồng ý cáo buộc luận tội Tổng thống Yoon đồng nghĩa xác nhận hành vi vi phạm hiến pháp của ông và có thể giúp tăng khả năng kết tội ông Yoon về tội nổi loạn, theo luật sư Park Sung-bae chuyên về luật hình sự.

Tuy nhiên, nếu bác bỏ, điều này có nghĩa là Tòa Hiến pháp cho rằng sắc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon không nghiêm trọng đủ để dẫn đến việc bãi nhiệm hoặc thậm chí có thể không vi phạm pháp luật. Các công tố viên sẽ gặp khó khăn khi nêu cáo buộc nổi loạn của ông Yoon tại phiên tòa hình sự, theo luật sư này.

Các công tố viên đã truy tố ông Yoon chỉ với cáo buộc nổi loạn, vì ông có quyền miễn trừ tổng thống đối với hầu hết các vụ truy tố hình sự. Một số người có thể đặt câu hỏi liệu phiên tòa hình sự của ông Yoon có nên tiếp tục nếu cáo buộc luận tội với ông bị Tòa Hiến pháp bác bỏ hay không.