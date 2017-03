Ca tử vong thứ bảy do nhiễm virus H7N9

Đây là ca tử vong thứ bảy do virus H7N9 ở Trung Quốc. Như vậy đã có 24 ca nhiễm và bảy ca tử vong, trong đó năm ca tử vong ở Thượng Hải.

Trong khi đó, Thượng Hải đang tiếp tục khu trú nguồn lây nhiễm cúm H7N9. Sau khi đóng cửa chợ buôn gia cầm sống và tiêu hủy 98.000 gia cầm nghi nhiễm, chính quyền Thượng Hải đã cấm thi chim và bán chim cảnh. Khu vực các chuồng chim trong thảo cầm viên đã bị đóng cửa.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Trung Quốc trấn an rằng hiện thời không có gì phải hốt hoảng và khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chủng virus H7N9 ở Trung Quốc lây nhiễm từ người sang người. Dù vậy, đại diện của WHO thừa nhận nguyên nhân lây nhiễm chưa rõ và không đủ thông tin về virus H7N9 để có thể dự báo diễn biến lây nhiễm.

Các nhà khoa học lo ngại chủng virus H7N9 bị đột biến có thể dẫn đến khả năng lây nhiễm giữa người với người. Trong số các ca nhiễm ở Thượng Hải có trường hợp một người cha tử vong do nhiễm virus H7N9 có hai con trai phải nằm viện vì bị biến chứng hô hấp nặng, sau đó một người đã tử vong. Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy hai người con không nhiễm virus H7N9.

DẠ THẢO