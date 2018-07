Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chính thức bắt đầu

Trước mắt chưa có hậu quả to lớn Giáo sư ngành kinh tế học ứng dụng Chen Feixiang, ĐH Shanghai Jiaotong, nói trên tờ Financial Post rằng “Chúng ta có thể nói chiến tranh thương mại đã chính thức bắt đầu”. Theo ông Feixiang, nếu cuộc chiến này chỉ dừng lại ở quy mô 34 tỉ USD, nó sẽ ảnh hưởng không đáng kể lên cả hai nền kinh tế. Nhưng nếu cuộc chiến leo thang lên mức 500 tỉ USD như ông Trump nói, nó sẽ tạo ra tác động rất lớn. Các thống kê sơ bộ trên The Guardian hôm qua (6-7) cũng cho thấy chỉ số đồng USD giảm 0,1%, trong khi đồng nhân dân tệ của TQ giảm tương ứng. Thị trường chứng khoán cũng không có biến động đáng kể khi giới quan sát đánh giá lệnh đánh thuế của Mỹ-TQ hiện chưa làm hoang mang rõ rệt giới đầu tư, chí ít là họ chưa hình dung họ cần phải có những động thái phản ứng mạnh mẽ nào với thị trường. Trung Quốc gặp khó khăn khi trả đũa Mỹ Việc Mỹ đánh thuế vào gói hàng 50 tỉ USD có thể khiến tăng trưởng kinh tế TQ giảm 0,2%. Chuyên gia kinh tế Hua Min, ĐH Fudan ở Thượng Hải, nhận định chiến tranh thương mại có thể ảnh hưởng đến lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ USD mà TQ đang xuất khẩu khắp thế giới. Động lực nền kinh tế TQ là xuất khẩu, nếu bị gián đoạn sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa và lặp lại khủng hoảng năm 2008. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước khó khăn trong việc nhập nông sản, nhất là đậu nành từ Mỹ. TQ đang tìm cách thay thế mặt hàng đậu nành của Mỹ, buộc các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và dầu nành phải chịu thêm chi phí hoặc phải tìm các thương phẩm thay thế khác. Điều này không hề dễ dàng khi nhà cung cấp đậu nành lớn nhất của TQ là Brazil cũng đã đẩy giá bán lên khi TQ đánh thuế đậu nành từ Mỹ. Theo New York Times, các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ khi bị TQ đánh thuế sẽ đẩy giá tăng cao nhưng điều đó không ngăn hoàn toàn việc người tiêu dùng TQ chấp nhận móc hầu bao nhiều hơn. Mối lo ngại về sức khỏe đã khiến giới trung lưu và thượng lưu TQ thích chọn hàng nhập khẩu từ Mỹ và nước khác hơn là hàng nội địa. “Chúng tôi mua hàng nhập khẩu vì cảm thấy an toàn khi ăn uống. Nếu có sản phẩm thay thế trong nước thì việc đánh thuế hàng Mỹ là hợp lý. Nhưng thực tế là hàng nội địa không thể đảm bảo, vậy nên chúng tôi phải chấp nhận mua hàng Mỹ giá cao hơn” - Mike Zheng, một người dân TQ, nói với New York Times. Việc tăng thuế còn đẩy TQ bước vào bài toán lạm phát, vốn làm các nhà chức trách TQ đau đầu trong nhiều năm qua vì lạm phát tăng, bất ổn chính trị gia tăng. Ngoài ra, hầu hết sản phẩm công nghệ cao của Mỹ tại thị trường TQ đều sản xuất tại TQ (chẳng hạn iPhone). Việc TQ thực hiện chiến dịch bài trừ hàng Mỹ, nếu có, sẽ gây rủi ro với thị trường lao động của nước này.