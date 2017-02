Đến lượt Kuwait cấm thị thực 5 nước Hồi giáo

Theo hãng tin Sputnik, các loại thị thực về du lịch, thương mại và các du khách từ các quốc gia Hồi giáo Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan và Iran đều bị cấm sau khi chính phủ Kuwait ban hành “lệnh cấm chung” về những người di cư tiềm năng.

Giới quan sát cho rằng phần lớn các quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đều là các quốc gia có phần đông công dân là người Hồi giáo và đều đang có xung đột quân sự.



Một bãi biển ở Salmiya, TP Kuwait. Ảnh: AFP

Ông Alex Nowrasteh thuộc viện Cato viết rằng: “Những người nước ngoài đến từ bảy quốc gia gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria không hề giết chết bất kỳ người Mỹ nào trong các cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ trong thời gian từ 1975 đến cuối năm 2015”. Chuyên gia Nowrasteh chỉ ra rằng “các biện pháp này sẽ hầu như không có hiệu quả trong việc cải thiện an ninh nước Mỹ”.



Chính quyền Kuwait ban hành lệnh cấm cấp thị thực cho những người đến từ năm quốc gia trên vì lo ngại những người di cư có khả năng là quân khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Kuwait là quốc gia duy nhất cấm công dân Syria nhập cảnh vào đất nước này, trước cả sắc lệnh mới đây của ông Trump. Kuwait năm 2011 đã ban bành cấm thị thực đối với tất cả người Syria.

Một khảo sát năm 2016 do Expat Insider thực hiện đã xếp Kuwait là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới do người nước ngoài, chủ yếu là do các đạo luật văn hóa hà khắc của quốc gia này.