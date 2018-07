Hai ông Trump-Putin chỉ họp báo, không có tuyên bố chung

6 giờ 10 phút chiều 16-7 (giờ địa phương), cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) bắt đầu.

Đúng như tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin trước đó, thượng đỉnh Mỹ-Nga lần này không có tuyên bố chung.



Cuộc họp báo diễn ra trễ hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi. Lý do là cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trễ hơn lịch trình ban đầu tới hơn cả tiếng, vì ông Putin đến Helsinki trễ. Thứ hai, cuộc gặp song phương giữa hai ông Trump-Putin dự kiến diễn ra cao lắm là 90 phút thì lại kéo dài tới 2 tiếng 10 phút.



Hai ông Trump (trái) và Putin (phải) trong cuộc họp báo chung trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: GUARDIAN



Người phát biểu đầu tiên là ông Putin, nhận xét cuộc thượng đỉnh đã thành công. Theo ông, chiến tranh lạnh đã là quá khứ, các thách thức hiện tại giữa Nga và Mỹ hoàn toàn mới và hai bên phải hợp tác cùng giải quyết.

Ông Putin cho biết trong cuộc hội đàm, ông và ông Trump đã vạch ra “các bước đi đầu tiên để cải thiện quan hệ, khôi phục niềm tin ở mức chấp nhận được”. Theo ông, các quyền lợi của Nga và Mỹ không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhau, chắc chắn có sự xung khắc. Ông và ông Trump đã đồng ý sẽ cùng thành lập một nhóm làm việc cấp cao giải quyết các vấn đề hai bên.

Phần mình, ông Trump cho biết hai ông đã có cuộc đối thoại “trực tiếp, cởi mở và hiệu quả cao”, tin tưởng hai ông sẽ còn gặp nữa trong thời gian tới.



Hai ông Trump (trái) và Putin (phải) gặp song phương trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: GUARDIAN



Chủ đề được các nhà báo hỏi đến nhiều nhất trong cuộc họp báo là cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Ông Putin cho biết ông Trump có nêu chuyện cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ ra với ông và một lần nữa bác bỏ cáo buộc, dù thừa nhận ông có ý muốn ông Trump chiến thắng, vì ông Trump nói muốn cải thiện quan hệ với Nga.

“Tôi phải lặp lại điều tôi đã nói trước đó, cả trong các cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, rằng Nga chưa bao giờ can thiệp và không có kế hoạch can thiệp chính trị nội bộ Mỹ, trong đó có các cuộc bầu cử” – ông Putin nói. Ông Putin cũng đề nghị cho Mỹ thẩm vấn 12 đặc tình Nga mà Bộ Tư pháp Mỹ vừa tuyên bố truy tố cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Phần mình, ông Trump nói vẫn chưa có kết luận điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Tuy nhiên theo ông cuộc điều tra Nga ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Nga.