Hàn Quốc huấn luyện chiến tranh mạng với Triều Tiên

Ông Kim Jin-seok, người quản lý chương trình mang tên “Best of the Best” với mục tiêu đào tạo ra thế hệ các hacker mũ trắng. Những cao thủ này là người có kỹ năng về an ninh mạng, có năng lực và sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc chống lại các cuộc tấn công mạng nguy hiểm có khả năng đến từ Triều Tiên.

Hiện Hàn Quốc đang rất cần nguồn nhân lực như vậy. Theo lý thuyết, Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc chiến tranh với Triều Tiên, dù không chiến tranh bằng bom đạn nhưng cả hai nước vẫn thường có những cuộc chiến mạng cả ngày lẫn đêm. Ngoài xây dựng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên cũng tăng cường phát triển khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng có sức tàn phá.

Với nền kinh tế ngày càng bị kìm hãm gắt gao bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên hầu như không có cơ sở tính thuế. Ngoài ra, chương trình vũ khí hạt nhân đắt đỏ đòi hỏi Triều Tiên phải tìm kiếm những con đường khác để tạo ra thu nhập. Tin tặc Triều Tiên đã dính líu tới vụ rút trộm 81 triệu USD của Ngân hàng trung ương Bangladesh hồi tháng 3-2016. Tháng 12-2016, chính quyền ông Trump cáo buộc Triều Tiên đứng sau cuộc tấn công mạng WannaCry, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc này.



Người dân Hàn quốc thường bị đe dọa tấn công mạng từ Triều Tiên. Ảnh: YONHAP

Tin tặc Triều Tiên cũng được cho là có liên quan đến việc rò rỉ thông tin thẻ tín dụng và rút tiền trái phép ở Hàn Quốc. "Mỗi ngày tại Hàn Quốc có hàng ngàn cuộc tấn công mạng và phần lớn các vụ tấn công không được đưa lên tin tức. Bảo mật thông tin là nền tảng cho sự phát triển kinh tế" - ông Kim cho biết.



Chương trình đào tạo chống hacker do chính phủ Hàn Quốc tài trợ đã bắt đầu vào năm 2010 khi tin tặc Triều Tiên chuyển mục tiêu, không chỉ nhắm vào các cơ quan chính phủ Hàn Quốc mà còn nhắm vào các khu vực tư nhân.



Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ phổ điện thoại thông minh và Internet cao nhất trên thế giới. Do đó, mỗi ngày người dân nước này đều sống trong mối đe dọa tấn công mạng từ Triều Tiên.



Chuyên viên tại Cục Internet & Bảo mật Hàn Quốc cẩn trọng đề phòng các cuộc tấn công của phần mềm độc hại. Ảnh: YONHAP

Bước ngoặt trong cuộc chiến tranh mạng giữa hai nước là vụ tấn công năm 2013 làm tê liệt và đóng băng hệ thống máy tính của các ngân hàng và các đài truyền hình Hàn Quốc.



Những người tốt nghiệp chương trình “Best of the Best” sẽ so tài với tin tặc đến từ chương trình đào tạo danh tiếng của Triều Tiên. Theo Martyn Williams, biên tập viên của North Korea Tech - trang mạng chuyên về Triều Tiên, chương trình đào tạo của Triều Tiên giống như cách một số quốc gia rèn luyện vận động viên Olympics: "Việc thiếu máy tính và thiếu truy cập Internet khiến tin tặc ở Triều Tiên không thể học bài bản các kỹ năng trong thời gian rảnh tại nhà. Thay vào đó, họ đạt tới trình độ xuất sắc thông qua một chuỗi các chương trình từ chính phủ, bắt đầu từ trung học và tiến bộ dần lên ở ĐH và các bậc cao hơn”.

Cơ sở đào tạo “Best of the Best” nằm tại quận Gangnam, Seoul, là nơi đào tạo khả năng chiến đấu, tinh thần cạnh tranh và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những người tham gia chương trình đào tạo này là học sinh trung học cho đến những người ở độ tuổi hai mươi - độ tuổi mà hầu hết người trẻ Hàn Quốc chuẩn bị bước vào thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên, chương trình này cũng tạo cơ hội để mọi người học hỏi được nhiều điều từ các chuyên gia trong ngành công nghiệp và bồi dưỡng các kỹ năng IT tiên tiến. Họ cũng sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp từ chương trình vốn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Cô Min Sae-ah, 26 tuổi, là người vừa mới tốt nghiệp khóa học gần đây nhất. Cô cho biết mình tham gia chương trình đào tạo với động lực chính là được thăng tiến trong công việc và sau khóa học cô đã nhận được một công việc cố vấn. “Tôi đã được dạy rất nhiều kỹ năng và cách để làm sao áp dụng những kỹ năng này một cách đúng đắn”.

Tuy nhiên, tại trung tâm Gangnam, Triều Tiên là một vấn đề rất quen thuộc, mọi người đều biết rõ nhưng chẳng ai đề cập đến. Cô Kim cho rằng rất khó để kết luận rằng tin tặc Triều Tiên đứng đằng sau các vụ tấn công mạng Hàn Quốc. Hầu hết các vụ tấn công này được tiến hành bởi những máy tính có máy chủ được đặt tại Trung Quốc, cô Kim cho biết.