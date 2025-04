Khó tìm thêm người sống sót sau một tuần động đất Myanmar

Trong ngày 4-4, một tuần sau động đất Myanmar, các đội tìm kiếm đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà trong bối cảnh mọi sự chú ý đang đổ dồn vào nhu cầu nhân đạo cấp bách cho người dân Myanmar, theo đài NBC News.

Giới chức địa phương cho biết rằng trong ngày qua, 5 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát ở thủ đô Naypyitaw và TP Mandalay, gần tâm chấn của trận động đất.

Hy vọng tìm kiếm những người sống sót đang dần khép lại khi cuộc giải cứu cuối cùng được báo cáo vào ngày 3-4, khoảng 125 giờ sau khi trận động đất xảy ra.

Chính quyền Myanmar ngày 4-4 không cập nhật số liệu thương vong. Số thương vong công bố vào ngày 3-4 là 3.145 người thiệt mạng, 4.589 người bị thương và 221 người mất tích.

Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn. 8 đội y tế từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật, Bangladesh, Bhutan, Philippines, Indonesia và Nga đang hoạt động tại Naypyitaw. 5 đội khác từ Ấn Độ, Nga, Lào, Nepal và Singapore đang hỗ trợ tại khu vực Mandalay, trong khi các đội từ Nga, Malaysia và ASEAN đang hỗ trợ tại khu vực Sagaing.

Các tổ chức nhân đạo tiếp tục đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ người dân Myanmar chịu ảnh hưởng của động đất trong bối cảnh gió mùa đang đến gần.

Ngày 4-4, Trưởng nhóm nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher, cũng là điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, đến Myanmar để thúc đẩy hành động sau trận động đất.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng sắp đến Myanmar. Trước chuyến thăm, ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức tăng cường tài trợ cho các nạn nhân động đất “để phù hợp với quy mô của cuộc khủng hoảng này”.

Tại Thái Lan, rung chấn của động đất Myanmar làm sập một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở thủ đô Bangkok. Theo tờ Bangkok Post, hoạt động dọn dẹp đống đổ nát tại tòa nhà có thể mất từ ​​30 đến 60 ngày vì các nỗ lực tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục trong điều kiện khó khăn.

Đến nay, Thái Lan ghi nhận 22 người thiệt mạng và 35 người bị thương ở Bangkok, chủ yếu là từ công trường xây dựng.

Người dân Myanmar biết ơn trước nỗ lực của đội cứu hộ Việt Nam

Tính đến ngày 3-4, sau 5 ngày đến Myanmar, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam (gồm cả phía Quân đội và Công an) đã đưa được tổng cộng gần 20 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát; phối hợp với Đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar giải cứu thành công 1 nạn nhân còn sống, theo Báo Điện tử Chính phủ.

Sáng 3-4, người dân địa phương Myanamar đã bày tỏ sự cảm kích và biết ơn trước những nỗ lực của đội cứu hộ Việt Nam trong việc hỗ trợ các nạn nhân động đất.

“Mọi người trong đội dường như làm việc không chỉ với tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cả sự tận tâm và quyết tâm. Có lẽ một phần cũng nhờ vào khả năng phối hợp rất tốt của họ. Họ làm việc bài bản, tổ chức chuyên nghiệp và toát lên tinh thần đồng đội rất cao” - một người dân Myanmar nói với tờ The Global New Light of Myanmar.

“Để tìm người bị mắc kẹt, chó nghiệp vụ cùng người dẫn đường luôn đi trước, đánh dấu những vị trí nghi ngờ bằng cờ đỏ. Sau đó, đội tiếp theo sẽ dùng thiết bị dò tìm cầm tay để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nếu xác định chắc chắn có người bên dưới, đội cuối cùng sẽ lập tức đào bới, phá dỡ để tiếp cận nạn nhân. Họ còn tỉ mỉ ghi chép lại những tài sản tìm thấy, trao trả tận tay cho người thân, và luôn dành những lời động viên, chia sẻ sâu sắc với gia đình có người thiệt mạng. Chứng kiến tất cả những điều ấy, chúng tôi không thể không bày tỏ sự khâm phục sâu sắc” - người dân này chia sẻ thêm.