IS nhận trách nhiệm vụ sát hại linh mục tại Pháp

IS cho biết hai kẻ tấn công là hai chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công theo lời kêu gọi nhắm vào các nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Lúc 9 giờ 40 sáng 26-7, trong lúc linh mục đang làm lễ tại nhà thờ Công giáo ở Saint-Etienne-du-Rouvray, hai kẻ tấn công trang bị dao từ cửa sau xông vào nhà thờ bắt giữ năm con tin gồm một linh mục, hai nữ tu và hai giáo dân. Một nữ tu chạy thoát ra ngoài báo tin cho cảnh sát.

Báo Le Monde đưa tin cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường đã bắn hạ hai kẻ tấn công. Tuy nhiên, chúng đã kịp sát hại cha xứ Jacques Hamel, 84 tuổi và làm một con tin bị thương nặng. Ba con tin còn lại an toàn vô sự.





Ngay sau đó, Văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng thống François Hollande đã đánh giá vụ bắt cóc con tin và sát hại linh mục tại tỉnh Seine-Maritime là vụ tấn công khủng bố đê hèn. Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi người dân đoàn kết bởi bọn khủng bố âm mưu chia rẽ xã hội và cộng đồng các tôn giáo.

Tổng thống François Hollande (ảnh) và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã đến hiện trường ngay trong ngày. Cơ quan công tố phụ trách chống khủng bố đã thụ lý vụ án này.

Hiện thời chưa có thông tin đầy đủ về hai kẻ tấn công. Theo điều tra ban đầu, một trong hai kẻ này có tên trong danh sách theo dõi khủng bố của cơ quan điều tra (danh sách S). Hắn đã sang Syria với dự định gia nhập IS vào năm 2015, sau khi về nước thì bị tạm giam về tội tham gia khủng bố, sau đó được trả tự do nhưng phải đeo vòng điện tử theo dõi.

Vụ bắt cóc con tin và giết linh mục trong nhà thờ Công giáo ở tỉnh Seine-Maritime xảy ra chưa đầy hai tuần sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice trong đêm quốc khánh Pháp.