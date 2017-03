IS thiêu sống 19 phụ nữ vì dám từ chối làm nô lệ tình dục

Theo Express, những người phụ nữ người Kurd Yazidi bị dồn vào các lồng sắt trước khi bị thiêu cháy cháy tại quảng trường thành phố nằm trong khu vực của IS tại Mosul, Iraq.



Hãng tin ARA của người Kurd được thông báo rằng những người phụ nữ bị kết án tử hình vì không chấp hành lệnh của chỉ huy IS, trở thành nô lệ tình dục của các chiến binh thánh chiến.

Abdullah al-Malla, một nhà hoạt động truyền thông địa phương, cho biết: "Họ đã bị trừng phạt vì từ chối quan hệ tình dục với các chiến binh IS."

Hàng trăm người đứng xem chứng kiến cái chết đầy đau đớn của những người phụ nữ khi họ bị thiêu sống hàng loạt.



IS cho các nô lệ tình dục diễu hành trong khi bị còng tay. Ảnh: Express

Đã có hơn 500 phụ nữ và bé gái Yazidi đã bị bắt cóc và lạm dụng tình dục bởi các chiến binh IS trong tháng 8-2014. Nhiều người đã phải tự tìm đến cái chết do chịu đựng các hành động bạo lực tình dục man rợ của IS.



Năm ngoái, hơn 500 phụ nữ Yazidi và các cô gái trẻ bị bắt cóc bởi máy bay chiến đấu IS khi chúng xông vào khu vực Sinjar cũng nằm tại miền Bắc Iraq, vào tháng 8- 2014 và tàn sát hơn 5.000 người.

Hàng chục người đã tự sát do bị các binh lính làm nhục. IS thường tử hình công khai và thường xuyên có hành vi man rợ như chặt đầu tại giữa chợ, ném đá đến chết và đẩy người rơi xuống từ các tòa nhà cao tầng.

Một binh lính IS còn công khai chặt đầu mẹ mình trước đám đông đang hò hét sau khi bà thúc giục con mình chạy trốn khỏi tổ chức khủng bố. Nhóm nhân quyền “Raqqa đang bị giết trong im lặng” (RBSS) cho biết Ali Saqr, 20 tuổi đã giết chết người mẹ 45 tuổi của mình là Leena Al-Qasem vì bà từ bỏ đạo Hồi.

Nhân viên bưu điện 45 tuổi này đã bị tử hình bên ngoài bưu điện nơi bà làm việc tại thành phố bị IS chiếm đóng của Raqqa trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Bà từng cố thuyết phục con trai mình rằng quân liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ "giết chết tất cả thành viên của tổ chức khủng bố" và buộc hắn phải rời bỏ nơi này cũng với bà.