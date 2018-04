Không kích Syria: Quốc hội Anh sắp chất vấn thủ tướng

Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến có phiên chất vấn tại Quốc hội Anh trong hôm nay 16-4 về việc phối hợp với Mỹ và Pháp không kích Syria.



Trước khi quyết định liên minh với Mỹ, Pháp không kích Syria, bà May đã họp nội các và tìm được sự đồng thuận đánh Syria mà không cần thông qua Quốc hội.

Về pháp lý, Thủ tướng Anh không cần phải tham khảo Quốc hội trước khi thực hiện hành động quân sự, theo tờ The Guardian. Tuy nhiên, phía Công đảng đối lập cho rằng bà May cần phải tham khảo ý các nghị sĩ trước khi quyết định can thiệp quân sự ở nước ngoài.



Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải trả lời chất vấn Quốc hội vụ đánh Syria. Ảnh: GETTY IMAGES



Theo Bộ Quốc phòng Anh, có tám tên lửa Storm Shadow được phóng từ bốn chiếc máy bay chiến đấu RAF Tornados của Anh xuống một địa điểm từng là căn cứ tên lửa của Syria cách tỉnh Homs gần 20 km.

Anh cho đây là nơi chính phủ Syria tàng trữ vật liệu dùng sản xuất vũ khí hóa học.



Tham gia đánh Syria có tám tên lửa Storm Shadow được phóng từ bốn chiếc máy bay chiến đấu RAF Tornados của Anh. Ảnh: FLIGHTGLOBAL



Việc bà May quyết định đánh Syria mà không hỏi qua các nghị sĩ bị lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn chỉ trích dữ dội, nói ông chỉ ủng hộ can thiệp vào Syria một khi Liên Hiệp Quốc cho phép. Thậm chí ông Corbyn còn kêu gọi chỉnh sửa luật liên quan đến việc can thiệp quân sự ở nước ngoài trong tương lai.



Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trái) ngày 15-4 trả lời phỏng vấn BBC về sự kiện đánh Syria. Ảnh: GUARDIAN



Phát biểu trên truyền hình ngày 15-4, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói đây chỉ là một cuộc tấn công hạn chế, chỉ nhằm chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học, sẽ không thay đổi xu hướng của cuộc xung đột Syria. Ông Johnson cũng hứa các nghị sĩ sẽ có thời gian nói lên ý kiến của mình.

Theo Financial Times, khả năng lớn bà May sẽ nói với các nghị sĩ Quốc hội rằng bà quyết định vậy là vì quyền lợi quốc gia.