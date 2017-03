Khủng bố châu Á âm mưu đánh bom tòa thánh Vatican

Trong đó chín tên đã bị bắt. Có hai tên trước đây làm cận vệ bảo vệ trùm khủng bố Bin Laden ở Pakistan.

Các lệnh bắt giữ nêu 18 nghi can đã tham gia băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động theo kiểu khủng bố Al Qaeda và các tổ chức cực đoan với chủ trương chống phương Tây bằng quân sự và chống chính phủ Pakistan.

Báo La Repubblica (Ý) đưa tin chúng đã âm mưu tấn công Tòa thánh Vatican. Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng qua nghe lén điện thoại, cảnh sát biết bọn chúng có nói đến đường Via dellaConciliazione là con đường chính dẫn đến Vatican và nói nhiều câu mỉa mai Đức Giáo hoàng. Qua điện thoại, một tên khẳng định: “Thánh chiến xuất phát từ Ý”.

Chúng cũng đã bố trí một giáo sĩ Hồi giáo cắm tại vùng Lombardy (miền Bắc) để quyên tiền cho hoạt động khủng bố ở Pakistan. Cơ quan điều tra ghi nhận có nhiều chuyến mang tiền về Pakistan với trung bình 20.000 euro/chuyến. Mạng lưới này còn tàng trữ nhiều vũ khí. Báo Unione Sarda (Ý) cho biết chúng cắm dùi được ở Ý nhờ một số doanh nghiệp đồng bọn cung cấp hợp đồng lao động hoặc dùng giấy tờ giả xin cư trú.

Ngoài ra, một số tên mới bị bắt có liên quan đến vụ đánh bom tại chợ Meena Bazar ở Peshawar (Pakistan) hồi tháng 10-2009 làm hơn 100 người thiệt mạng. Ngoài ra, chúng còn liên can đến đường dây buôn người nhập cư Afghanistan và Pakistan đưa sang Ý qua các nước Bắc Âu.

Người phát ngôn Tòa thánh Vatican giải thích âm mưu đánh bom ở Vatican đã được phát hiện từ tháng 3-2010 và sau đó không tiếp tục nữa nên không cần phải lo lắng.

Tháng 9-2014, Đại sứ Iraq tại Vatican Habeeb Al Sadr khẳng định Đức Giáo hoàng đang trở thành mục tiêu ưu tiên của Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hồi tháng 1-2015, người phát ngôn Tòa thánh tuyên bố trái ngược với thông tin báo chí, Tòa thánh không nhận được bất kỳ cảnh báo đặc biệt nào từ cơ quan an ninh các nước.

Trong khi đó tại Mỹ, ngày 25-4, tượng Nữ thần Tự do trên đảo Liberty (New York) đã mở cửa trở lại bình thường cho khách tham quan. Chiều hôm trước, một cú điện thoại nặc danh cho biết bom sắp nổ tại tượng Nữ thần Tự do. Hàng ngàn du khách đang tham quan đã sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hỏa, cấp cứu, chó nghiệp vụ và đội phá bom đã được điều động (ảnh). Cuối cùng cảnh sát kết luận đây chỉ là báo động giả.

Còn tại Saudi Arabia, AFP đưa tin hôm 24-4, Bộ Nội vụ thông báo kết quả điều tra cho thấy tên Yazid bin Mohammed Abdulrahman Abu Niyan, 23 tuổi khai nhận theo lệnh của Nhà nước Hồi giáo ở Syria, hung thủ đã xả súng bắn chết hai cảnh sát trong toán tuần tra ở Riyadh hôm 8-4. Theo khai nhận, Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã cung cấp tiền bạc và súng đạn thông qua đầu mối thứ ba. Chính quyền cũng đã treo thưởng 1 triệu riyal (267.000 USD) cho người cung cấp thông tin bắt giữ tên đồng bọn Nawaf bin Sharif Samir al-Anzi. Bộ Nội vụ cho biết Abu Niyan bắn cảnh sát còn tên đồng bọn lái xe và quay phim.

Cảnh sát đã tịch thu bảy ô tô, trong đó có ba xe chở chất nổ, chất gây cháy, dụng cụ chế tạo bom, súng máy, đạn, tiền bạc và ba điện thoại dùng để liên lạc với bọn Nhà nước Hồi giáo ở Syria.