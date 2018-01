Lính Triều Tiên thú nhận giết người trước khi đào tẩu

Tờ báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin tình báo cho hay người lính Triều Tiên đào tẩu đã thú nhận với giới chức điều tra rằng anh ta đã phạm tội giết người trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 11. Người lính này cho đến nay chỉ được biết đến là họ Oh, 24 tuổi.

Giới chức điều tra Hàn Quốc vẫn chưa có bình luận gì về thông tin này, khẳng định cuộc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc.



Binh sĩ họ Oh lái chiếc xe quân sự đến khu vực an ninh chung ở biên giới liên Triêu rồi bị bắn trọng thương. Ảnh: CHOSUN ILBO.

Theo hãng thông tấn Yonhap, binh sĩ họ Oh vẫn đang được điều trị trong bệnh viện và bác sĩ sẽ quyết định về việc xuất viện của Oh trong tuần này. Nếu được xuất viện, binh sĩ Triều Tiên sẽ được điều chuyển đến một trung tâm dành cho những người đào tẩu.

Oh là người đã đào tẩu sang Hàn Quốc thông qua khu vực đình chiến ở biên giới hai nước hồi tháng 11. Theo lực lượng Hàn Quốc, Oh đã lái xe jeep băng qua Khu vực An ninh Chung (JSA) ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, sau đó bị bốn binh sĩ Triều Tiên truy đuổi và nã gần 40 phát đạn. Người binh sĩ này bị trúng năm phát đạn và đã trải qua hai đợt phẫu thuật lớn ở bệnh viện Hàn Quốc. Theo bác sĩ, Oh bị viêm gan B, lao và nhiễm giun sán nặng.

Hàn Quốc và Triều Tiên không có hiệp ước dẫn độ tội phạm, do đó theo Yonhap, nếu người lính này thật sự phạm tội giết người, Bình Nhưỡng cũng không thể yêu cầu Seoul bắt người.