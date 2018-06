Lực lượng Syria bao vây căn cứ Mỹ

Tin từ kênh Press-TV (Iran) ngày 22-6, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành từ khu vực Hamimeh ở tỉnh Aleppo cùng trạm bơm dầu thô thứ hai và thứ ba ở Badiya vài ngày trước, các lực lượng Syria và phe ủng hộ giải phóng một khu vực rộng khoảng 45 km và vào sâu 60 km hướng về biên giới giáp Iraq.



Căn cứ Mỹ tại al-Tanf, Syria. Ảnh: TWITTER

Các nguồn tin cho biết khu vực này bao gồm TP Abu Kamal và căn cứ quân sự Mỹ ở al-Tanf. Washington hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin căn cứ này bị bao vây. Al-Tanf từng nhiều lần bị phát giác là nơi Mỹ huấn luyện các phần tử cực đoan chống chính quyền Damascus.



Trước đó, Mỹ từng mô tả khu vực này, vốn nằm ở điểm giao cắt "cực kỳ chiến lược" giữa biên giới Syria, Iraq và Jordan, là "ranh giới đỏ" của họ.

Mỹ đơn phương tuyên bố "khu vực đỏ" 55 km xung quanh căn cứ và đe dọa nhắm vào các lực lượng Syria xâm phạm nơi này.

Khu vực bị bao vây còn có trại tị nạn Rukban, nơi giới chức Syria và Nga cho là chỗ ẩn náu của các phần tử khủng bố, trong đó có Mặt trận Al-Nusra liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Căng thẳng leo thang giữa các lực lượng Mỹ và Syria ở khu vực này xảy ra sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của những lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus.

Lực lượng Phòng vệ quốc gia (NDF) ủng hộ chính phủ Syria hôm 22-6 cho hay các máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom xuống tiền đồn quân sự Syria ở làng al-Halba, cách TP Palmyra tại tỉnh Homs khoảng 70 km.

“Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các vị trí quân sự của chính phủ Syrira ở Jabal Ghurab cách Đông Palmyra gần biên giới với Iraq 150 km. Một quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương” - một chỉ huy Quân đội Ả Rập Syria giấu tên nói với Sputnik.



Binh sĩ Mỹ và nhóm quân sự Ả Rập Maghawir Al-Thawra do Lầu Năm Góc hậu thuẫn. Ảnh: TWITTER

Theo vị chỉ huy chiến trường này, cuộc tấn công trên được tiến hành sau khi lực lượng này đáp trả cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các binh sĩ Syria.



Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận trận tấn công gây ra thương vong, nói rằng một nhóm chiến binh chống chính phủ Syria được Mỹ bảo trợ đóng ở căn cứ al-Tanf đã giao chiến với một “lực lượng thù địch chưa được xác định” bên ngoài” vùng giảm căng thẳng xung quanh căn cứ, buộc nhóm này rút lui.

Các hoạt động chống khủng bố gần đây ở Homs, Dayr al-Zawr và các vùng ngoại ô của thủ đô Damascus giúp giải phóng một khu vực sa mạc rộng hơn 4.500 km2 từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhóm khủng bố Takfiri. Các lực lượng Syria trước đó đã bao vây IS ở vùng Badiya và buộc các tay súng khủng bố này rút lui. IS đã mất nhiều lãnh địa từng kiểm soát ở Syria và hiện chiếm giữ một số vùng đất ở sa mạc.