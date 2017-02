New York náo động vì Obama xuất hiện

Video Tổng thống Obama xuất hiện tại New York chiều 24-2. Nguồn: YOUTUBE

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chiều 24-2 đã gây ra sự náo động nhỏ ở TP New York khi ông xuất hiện bên trong một tòa nhà ở 160 đại lộ 5 thuộc quận Manhattan.



Đám đông hàng trăm người tập trung bên ngoài chờ được ngắm lại hình ảnh vị tổng thống thứ 44 của Mỹ vừa hết nhiệm kỳ không lâu.

Khi Tổng thống Obama bước ra với một ly cà phê trên tay, chào đón ông là tiếng reo mừng vang dội. Tên ông được gọi to “Obama, Obama” trong lúc ông vừa vẫy tay chào mọi người vừa bước về đoàn xe chờ sẵn.

Đám đông hàng trăm người chờ đợi bên ngoài một tòa nhà ở Manhattan (New York) chào đón Tổng thống Obama.



Đến cửa một chiếc SUV, Tổng thống Obama dừng lại mang cặp kiếng mát tối màu lên mắt và vẫy chào đám đông trước khi vào xe rời đi.

Chưa rõ lý do Tổng thống Obama xuất hiện ở tòa nhà này. Tổng thống Obama rất được yêu thích ở New York. Ông từng thắng đậm đối thủ Mitt Romney trong cuộc bầu cử tổng thống băm 2012, 81% so với 18% của ông Romney. Ông Donald Trump dù thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 nhưng vẫn chịu thua ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton ở New York.

Thông tin và hình ảnh gần đây nhất của Tổng thống Obama kể từ khi rời Nhà Trắng là về sự kiện ông cùng lướt sóng với người bạn tỉ phú Richard Branson ở quần đảo Virgin (Anh).