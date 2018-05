Nga xua đuổi 2 máy bay do thám Mỹ tiếp cận biên giới

Nga vừa phải triển khai máy bay chiến đấu Su-27 chặn đầu và xua đuổi hai máy bay do thám Mỹ tiếp cận biên giới Nga.



Theo nội dung Mil Radar - tổ chức quan sát các chiến dịch, hoạt động của không quân và hải quân Mỹ khắp thế giới - đưa lên tài khoản Twitter của mình, hai máy bay do thám Mỹ vừa được phát hiện bay trên vùng trời biển Baltic gần biên giới Nga.

Cụ thể, một chiếc máy bay do thám điện tử RC-135V của không quân Mỹ và một chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poideson của hải quân Mỹ đã thực hiện một số vòng bay gần vùng Kaliningrad của Nga vào ngày 5-5.



Máy bay do thám điện tử RC-135V của không quân Mỹ. Ảnh: AF.MIL



Chiếc RC-135V tiếp cận vùng Kaliningrad từ phía Nam, bay ngang qua không phận Ba Lan. Chiếc RC-135V được cho đã cất cánh từ căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh mà Mỹ đang khai thác. Tháng 1-2015, Mỹ tuyên bố sẽ ngưng hoạt động ở căn cứ này để tiết kiệm tiền nhưng vẫn chưa thực hiện. Trong khi đó chiếc P-8A Poideson được cho cất cánh từ căn cứ Amari ở Estonia.



Máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poideson của hải quân Mỹ. Ảnh: REUTERS



Russia Today dẫn nguồn tin quân đội Nga ngày 6-5 cho biết Nga đã triển khai một máy bay chiến đấu Su-27 chặn đầu, xua đuổi. Cả quân đội Mỹ và Nga đều chưa chính thức tuyên bố về vụ việc.

Theo Russia Today, vài năm trở lại đây Mỹ và NATO đã tăng cường tuần tra ở không phận quốc tế. Trong nhiều trường hợp các máy bay của Mỹ và NATO tiếp cận rất gần lãnh thổ của Nga, buộc Nga phải triển khai máy bay chiến đấu đối phó, ngăn chặn.



Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Ảnh: SPUTNIK



Chỉ trong 2 tuần cuối tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận có tới 35 máy bay của Mỹ và NATO hoạt động do thám gần biên giới Nga. Nga đã phải 15 lần triển khai máy bay chiến đấu ngăn chặn và xua đuổi, không để xảy ra vụ vi phạm không phận Nga nào.

Diễn biến mới nhất này cho thấy do thám Nga đang trở thành một hoạt động thường lệ của Mỹ, và việc đối đầu trên không giữa hai bên cũng trở nên thường xuyên hơn. Nga đã nhiều lần đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ hạn chế hoạt động do thám gần biên giới Nga, hoặc ít nhất ngưng phàn nàn các máy bay chiến đấu Nga đã ngăn chặn thiếu chuyên nghiệp và thiếu an toàn.