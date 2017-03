Nhật ký trong người nghi can viết gì?

Trong số đó có các hành vi sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, tấn công bằng bom ở nơi công cộng, hủy hoại tài sản tư, sử dụng thiết bị phá hoại để phạm tội ác man rợ.

Theo hồ sơ truy tố, Rahami đã đặt một nồi áp suất nhồi chất nổ tại phố Chelsea (31 người bị thương), đặt một quả bom tự tạo tại New Jersey (không làm ai bị thương) và còn giấu tám vật nổ chưa nổ.

Bằng chứng truy tố là chứng cứ trích xuất từ các băng video an ninh (ảnh) và các dấu tay trên một số vật nổ chưa nổ. Ở địa phương, cơ quan công tố bang New Jersey cũng đã truy tố Rahami về hành vi âm mưu sát hại năm cảnh sát và mang súng trái phép.





Ngày 20-9, người phát ngôn Nhà Trắng thông báo các vụ nổ bom ở New York và New Jersey là hành vi khủng bố. Sĩ quan James O’Neill, cảnh sát trưởng New York, cho biết Rahami bị trúng đạn ở chân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng nặng nhưng ổn định.

Cơ quan công tố mô tả Rahami là phần tử thánh chiến muốn tử vì đạo và thường xuyên ca ngợi tổ chức khủng bố Al Qaeda. Cảnh sát tìm thấy trong người Rahami cuốn nhật ký viết tay có câu: “Thượng đế ngài muốn tiếng bom sẽ nổ trên đường phố. Các tiếng súng bắn vào cảnh sát. Cái chết để chống lại áp bức”.

Nhật ký ca ngợi trùm khủng bố Bin Laden, giáo sĩ Anwar al-Awlaki, thiếu tá - bác sĩ quân y Nidal Hasan (sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009) và lên án chính phủ Mỹ thảm sát các phần tử Hồi giáo ở Afghanistan, Iraq, Syria, Palestine. Nhật ký viết: “Tôi khẩn nguyện tử đạo và nếu Thượng đế muốn điều đó, lời khẩn nguyện sẽ được lắng nghe”.

Đoạn ghi hình trong điện thoại di động của Rahami ghi trước nhà hắn ở New Jersey hai ngày trước khi hắn hành sự cho thấy hắn đang phóng hỏa. Một tài khoản mang tên Rahami trên eBay cho thấy hắn đã mua hóa chất, mạch điện tử và các viên bi để chế tạo bom.