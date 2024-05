Ukraine bắt 2 nghi phạm định ám sát ông Zelensky, khả năng đặc vụ Nga cài vào 07/05/2024 19:37

(PLO)- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Ukraine đã bắt hai nghi phạm định ám sát Tổng thống Zelensky, nghi là đặc vụ do Nga cài vào.

Ngày 7-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt hai quan chức an ninh nước này vì nghi lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ The Independent.

Theo SBU, hai nghi phạm bị bắt được cho là đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và đang âm mưu bắt cóc, sau đó ám sát ông Zelensky cũng như các quan chức cấp cao khác của chính phủ Ukraine.

“Nga đang tích cực xây dựng kế hoạch loại bỏ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một trong những nhiệm vụ của mạng lưới FSB là tìm kiếm những người trong quân đội thân cận với Tổng thống, những kẻ có thể bắt nguyên thủ quốc gia làm con tin và sau đó giết ông ấy” - theo tuyên bố của SBU.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt hai nghi phạm định ám sát ông Zelensky. Ảnh: SBU

SBU cho biết các nghi phạm định nhắm vào ông Zelensky bằng tên lửa, lưu ý rằng kế hoạch ám sát đã đổ vỡ.

“Ngoài ông Zelensky, đối phương còn lên kế hoạch loại bỏ Giám đốc SBU - ông Vasyl Malyuk, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov và các quan chức cấp cao khác” - SBU cho biết thêm.

Người đứng đầu SBU - ông Vasyl Malyuk cho rằng kế hoạch ám sát là một “món quà” dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trước lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.