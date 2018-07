Ông Trump ấn tượng về Nữ hoàng Elizabeth

Ngày 14-7, ông Trump dường như đã phá vỡ nghi thức lễ tân hoàng gia Anh khi công khai chi tiết một cuộc đối thoại giữa ông với Nữ hoàng Elizabeth, theo Reuters, đó là về tính phức tạp của Brexit – rút nước Anh khỏi Liên minh châu Âu.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) được Nữ hoàng Elizabeth tiếp đón ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES



“Tôi có nói. Bà ấy nói đó là một vấn đề phức tạp, và bà ấy đúng. Tôi nghĩ không ai có thể tưởng tượng nó sẽ phức tạp thế nào… Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ồ đơn giản thôi, chỉ là chúng ta tham gia hay không tham gia thôi, chờ xem điều gì sẽ xảy ra” – ông Trump nói với Mail on Sunday (Anh) khi được hỏi liệu ông có bàn chuyện Brexit với Nữ hoàng Elizabeth.

“Bà ấy là một phụ nữ nổi bật, rất sắc sảo, rất xinh đẹp – khi tôi nói xinh đẹp là nói cả ngoại hình và tâm hồn bên trong. Thật sự là một phụ nữ đẹp” - ông Trump nói về Nữ hoàng Elizabeth năm nay đã 92 tuổi.



Nữ hoàng Elizabeth (phải) tiếp vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES



“Tôi không muốn nói thay lời bà ấy, nhưng tôi có thể nói tôi có thiện cảm với bà ấy. Tôi có thiện cảm với bà ấy rất nhiều.

Rất trang nhã và xinh đẹp. Thật sự đặc biệt. Bà ấy rất sắc sảo, rất thông thái, rất ấn tượng. Càng gần quý vị sẽ thấy bà ấy rất ấn tượng. Bà ấy là một người rất đặc biệt” – ông Trump nói về cuộc gặp giữa mình với Nữ hoàng Elizabeth.