Ông Trump ‘cạch mặt’ nhiều ông lớn báo chí

“Báo nhà” cũng lo ngại Ngày 24-2, thư ký Nhà Trắng Sean Spicer cũng ra quyết định cấm cửa CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times và BuzzFeed không cho dự họp báo. Thay vào đó, một số báo có quan điểm ủng hộ ông Trump như Breitbart và Washington Times được bổ sung mời họp. Động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ giới báo chí. Ngay cả Fox News, hãng tin được xem như “báo nhà” của ông Trump và thường xuyên được ông ca ngợi, cũng phản đối quyết định của ông Spicer. Dù được cho dự họp báo, Fox News cho biết đã cùng bốn hãng tin khác tác nghiệp ở Nhà Trắng nộp đơn khiếu nại. Bình luận viên gạo cội tại Fox News, ông Bret Baier, cũng lên tiếng cho rằng tất cả hãng tin uy tín đều phải được cho phép dự họp báo. ________________________________ 1924 là năm đầu tiên buổi tiệc thường niên Nhà Trắng tổ chức cho các PV có sự tham gia của một tổng thống Mỹ, ông Calvin Coolidge.