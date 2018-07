Ông Trump đánh golf ở Scotland, nói sẽ tái tranh cử 2020

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành ngày 14-7 để chơi golf tại khu nghỉ dưỡng của mình ở bờ biển phía tây Scotland trước khi sang thủ đô Helsinki của Phần Lan gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày mai 16-7.





Tổng thống Mỹ Donald Trump lái xe (xe đầu) quanh khu nghỉ dưỡng đánh golf của mình ở Turnberry (Scotland) ngày 14-7. Ảnh: REUTERS



Đội chiếc nón bóng chày có in chữ “USA”, ông Trump tự lái xe di chuyển quanh khu đánh golf.



Người biểu tình phản đối ông Trump gần khu nghỉ dưỡng đánh golf của ông ở Scotland ngày 14-7. Ảnh: REUTERS

Ông Trump thỉnh thoảng vẫy tay với hàng chục người biểu tình phản đối mình, cách khu nghỉ dưỡng của ông ở Turnberry chỉ vài trăm mét.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (áo khoác đen, nón trắng) tại khu nghỉ dưỡng đánh golf của mình ở Turnberry (Scotland) ngày 14-7. Ảnh: REUTERS



Trả lời phỏng vấn Mail on Sunday (Anh) cùng ngày ngay tại khu nghỉ dưỡng, khi được hỏi có ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không, ông Trump khẳng định có.

“Tôi chắc chắn có. Có vẻ mọi người đều muốn tôi tái tranh cử”.

“Tôi không thấy có bất cứ ai. Tôi biết hết tất cả họ và tôi không thấy có bất cứ ai” – ông Trump đánh giá không ứng viên Dân chủ nào có khả năng đánh bại ông.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (áo khoác đen, nón trắng) tại khu nghỉ dưỡng đánh golf của mình ở Turnberry (Scotland) ngày 14-7. Ảnh: REUTERS



Trao đổi với Mail on Sunday, ông Trump khá thận trọng trước sự kiện gặp thượng đỉnh ông Putin.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ gặp nhau suôn sẻ. Có người hỏi liệu chúng tôi là bạn hay kẻ thù, tôi nghĩ còn quá sớm để nói chuyện này.

Thời điểm này tôi nói chúng tôi là đối thủ nhưng với Mỹ, và thật sự với Anh hay các nước khác, hợp tác suôn sẻ với Nga và Trung Quốc và tất cả các nước khác nữa là điều tốt chứ không phải xấu. Đó thật sự là điều tốt”.



Khu nghỉ dưỡng đánh golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Turnberry (Scotland). Ảnh: REUTERS



Ông Trump sẽ lên đường sang Helsinki trong hôm nay. Phần mình, ông Putin sẽ đến sân vận đội Moscow xem trận chung kết giải FIFA World Cup 2018 hôm nay rồi mới sang Helsinki.

Một số hình ảnh về công tác an ninh quanh khu nghỉ dưỡng đánh golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Turnberry (Scotland) trong ngày 14-7.