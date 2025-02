Ông Trump đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ: Ai đồng ý, ai phản đối? 17/02/2025 11:00

Ngay sau khi nhậm chức hôm 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ thị Bộ Nội vụ Mỹ thực hiện "mọi hành động thích hợp" cần thiết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trong vòng 30 ngày.

Ngay sau khi ông Trump ký sắc lệnh, Tuần duyên Mỹ đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ Vịnh Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ chính thức sử dụng thuật ngữ này.

Tuy nhiên, dù nhận được nhiều sự thúc đẩy từ chính quyền ông Trump và một số bên khác nhưng việc để thế giới sử dụng rộng rãi địa danh Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico sẽ mất nhiều thời gian.

Ông Trump tuyên bố chọn ngày 9-2 là "Ngày Vịnh Mỹ" khi đang trên chiếc Không lực Một. Ảnh: X

Nhận được loạt động thái ủng hộ

Bộ Nội vụ Mỹ ngày 24-1 thông báo nước này sẽ chính thức áp dụng tên gọi mới cho Vịnh Mexico theo sắc lệnh mà tân Tổng thống Trump ký trong ngày nhậm chức.

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Vịnh Mexico bây giờ sẽ chính thức được gọi là Vịnh Mỹ” – Bộ Nội vụ Mỹ cho hay, đồng thời cho biết đang khẩn trương thực hiện loạt hành động cấp liên bang cho phù hợp với sự thay đổi này.

Bộ Nội vụ lưu ý rằng “Vịnh Mỹ, trước đây gọi là Vịnh Mexico, là một trong những tài sản quan trọng nhất trong lịch sử và nền kinh tế của quốc gia” và là “động mạch quan trọng cho thương mại, sản xuất năng lượng và các ngành công nghiệp hàng hải của Mỹ”.

Vịnh này có nguồn hải sản phong phú, trữ lượng dầu khí khổng lồ, được coi là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương ven vịnh và sự đổi mới, thịnh vượng của nước Mỹ.

Bộ Nội vụ Mỹ nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã ra lệnh đổi tên vịnh này vì “nhận ra sự đóng góp lâu dài của vịnh vào sức mạnh kinh tế và sức sống của Mỹ”, coi đây là quyết định “khẳng định tầm quan trọng cốt lõi của vịnh đối với quốc gia”.

Đến ngày 9-2, khi đang ở trên chiếc Không lực Một, ông Trump đã tuyên bố ngày 9-2 là "Ngày Vịnh Mỹ”.

Bản tuyên bố nêu rõ rằng “ngày 9-2-2025 là Ngày Vịnh Mỹ”, đồng thời “kêu gọi các viên chức và toàn thể người dân Mỹ kỷ niệm ngày này bằng các chương trình, nghi lễ và hoạt động phù hợp”.

Ngày 10-2, người dùng Google Maps tại Mỹ nhìn thấy tên Vịnh Mỹ tại khu vực trước đây được gọi là Vịnh Mexico.

"Những người sử dụng Google Maps tại Mỹ sẽ thấy 'Vịnh Mỹ' và những người ở Mexico sẽ thấy 'Vịnh Mexico'. Mọi người ở những nơi khác sẽ thấy cả hai tên", theo tuyên bố ngày 10-2 của Google.

Sau Google, Apple cũng đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trên bản đồ của họ.

Người dùng bên ngoài Mỹ, Mexico thấy cả hai tên "Vịnh Mexico", "Vịnh Mỹ" trên Google Maps. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã ban hành thông báo liên quan đến việc thay đổi tên khu vực này.

"Xin lưu ý rằng FAA đang trong quá trình cập nhật dữ liệu và bản đồ của chúng tôi để hiển thị việc đổi tên từ Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ”, theo thông báo của FAA.

Nhiều bên phản đối

Theo tờ USA Today, Mỹ có thể đổi tên vịnh này trong các tài liệu nước này sử dụng nhưng các quốc gia khác không nhất thiết phải sử dụng tên Vịnh Mỹ.

Trong lần đầu nghe đề xuất của ông Trump, Tổng thống Mexico – bà Claudia Sheinbaum đã tỏ ý không đồng tình.

"Đối với chúng tôi, đó vẫn là Vịnh Mexico, và đối với toàn thế giới, đó vẫn là Vịnh Mexico" – bà Sheinbaum nói. Ngoài ra, bà Sheinbaum cho rằng vịnh này đã có tên là Vịnh Mexico từ năm 1607.

Trong cuộc họp báo hôm 6-2, bà Sheinbaum đã cho các phóng viên xem một bản sao bức thư bà gửi cho Google. Trong thư, bà Sheinbaum lập luận rằng Mỹ không thể đơn phương đổi tên vịnh.

Nữ tổng thống Mexico đã trích dẫn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, trong đó nêu rõ chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia chỉ kéo dài 12 hải lý tính từ bờ biển của quốc gia đó.

"Nếu một quốc gia muốn thay đổi tên gọi của một thứ gì đó trên biển, thì quốc gia đó chỉ được áp dụng trong phạm vi tối đa 12 hải lý. Không thể áp dụng cho phần còn lại, trong trường hợp này là Vịnh Mexico" – bà Sheinbaum nói.

Không chỉ Mexico, một số bên khác cũng không ủng hộ đề xuất của ông Trump.

Bách khoa toàn thư Britannica đã từ chối đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Theo thông báo của Bách khoa toàn thư Britannica, họ phục vụ cho đối tượng là người dân trên toàn cầu, không chỉ riêng những người ở Mỹ.

Bài đăng của Bách khoa toàn thư Britannica cũng nêu rõ rằng Vịnh Mexico là “một vùng nước quốc tế”. Trang này cũng nhấn mạnh tên Vịnh Mexico đã tồn tại trong 425 năm và họ không có ý định đổi tên thành Vịnh Mỹ trong thời gian tới.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum không đồng ý với quyết định của ông Trump về việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Ảnh: AFP

Theo tờ The Guardian, hãng tin AP cũng không đồng ý gọi khu vực trên là Vịnh Mỹ. Hãng tin này cho biết "sẽ gọi [khu vực này] bằng tên gốc trong khi thừa nhận tên mới mà ông Trump đã chọn". Lý do được AP đưa ra là do vịnh này đã mang tên Vịnh Mexico trong "hơn 400 năm" và các quốc gia, tổ chức quốc tế khác chưa công nhận việc đổi tên.

Vì lẽ đó, Nhà Trắng ngày 14-2 thông báo cấm cử vĩnh viễn phóng viên của AP, ngoại trừ phóng viên ảnh, tác nghiệp tại Phòng Bầu dục và lên chuyên cơ Không lực Một.

Theo tờ The Independent, Anh cũng không có kế hoạch gọi khu vực trên là Vịnh Mỹ như quyết định của ông Trump. Tờ The Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết bản đồ sử dụng tại Anh sẽ không cập nhật tên Vịnh Mỹ, cho đến khi Vịnh Mỹ trở thành tên gọi phổ biến nhất cho vùng này.