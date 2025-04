Bên trong cuộc chạy đua của Ukraine để huấn luyện tân binh 08/04/2025 12:00

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, tân binh Vitalii Yalovyi chỉ nói một điều sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh của quân đội Ukraine, đó là anh không sẵn sàng ra trận.

Người đàn ông 37 tuổi cảm thấy thể lực yếu, khiến anh phải bỏ lỡ một số buổi huấn luyện trong khóa đào tạo kéo dài một tháng. Chân anh vẫn còn đau do những cuộc đi bộ dài hàng ngày tại một trung tâm huấn luyện ở miền tây Ukraine. Nhưng thay vì được chụp MRI sau khóa học như kế hoạch, anh Yalovyi bị đưa lên một chiếc xe buýt mà không hề biết mình sẽ đi đâu.

Tấm biển đường với dòng chữ “Chào mừng đến với Nga” đã cho anh biết rằng xe buýt đang đưa anh vào phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Kursk (Nga) - nơi Kiev phát động cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8-2024.

Lo sợ sẽ bị điều ngay ra tiền tuyến, anh Yalovyi nói với các chỉ huy rằng anh chưa có kỹ năng cơ bản của một người lính và không thể bắn súng chính xác.

Nhưng anh Yalovyi vẫn bị điều ra tiền tuyến Kursk. Ba tuần sau, anh Yalovyi cho biết anh là người cuối cùng còn lại tại vị trí sau khi khoảng một tá binh sĩ khác bỏ chạy tứ tán trong một cuộc tấn công của Nga.

Cuối cùng, những người lính Ukraine từ các vị trí gần đó đã tìm thấy anh Yalovyi và đưa anh trở về Ukraine. Nhiều người khác bị điều ra tiền tuyến mà không được huấn luyện bài bản đã không may mắn như vậy.

Câu chuyện trên chỉ là một trong số nhiều câu chuyện về việc các tân binh Ukraine rối loạn thế nào khi phải ra tiền tuyến mà chưa có sự sẵn sàng về tinh thần lẫn thể chất. Kyiv Independent đã đến thăm 5 trung tâm huấn luyện và phỏng vấn hàng chục binh sĩ, sĩ quan và huấn luyện viên để làm rõ những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc chạy đua của Ukraine để huấn luyện tân binh.

Những tân binh Ukraine huấn luyện tại một địa điểm không được tiết lộ vào tháng 10-2024. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Tân binh “sớm kiệt sức”

Theo lời các huấn luyện viên tại trung tâm đào tạo và các sĩ quan ngoài thực địa, thách thức lớn nhất trong việc huấn luyện tân binh giữa một cuộc chiến liên tục thay đổi là các kỹ năng sinh tồn trên chiến trường nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Từ sự gia tăng sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đến việc chiến thuật tấn công của Nga ngày càng dựa vào nhân lực, các trung tâm huấn luyện cần có sự thay đổi liên tục phù hợp với chiến trường.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh chương trình huấn luyện chính thức của quân đội Ukraine theo đúng tình hình là điều không dễ dàng do bộ máy quan liêu trong lãnh đạo quân đội.

Theo quy trình, sau khóa huấn luyện hiện kéo dài 1 tháng rưỡi, các tân binh lẽ ra sẽ có hai tuần làm nhiệm vụ ở tuyến sau hoặc tuyến hai để làm quen với điều kiện chiến trường trước khi được điều ra tuyến đầu. Nhưng trên thực tế, điều này hiếm khi xảy ra.

Nhiều chỉ huy đại đội đóng quân tại tỉnh Donetsk cho biết tổn thất nhân sự tại đơn vị quá lớn đến mức mỗi khi hiếm hoi được tăng viện, họ buộc phải điều ngay các tân binh ra tuyến đầu để thay thế những người đã mắc kẹt ở đó nhiều tuần liền. Các tân binh, vốn chưa quen với cường độ chiến đấu khốc liệt dưới làn mưa FPV, bom từ trên không và pháo binh, thường chịu tỉ lệ thương vong cao hơn nhiều so với những người đã phục vụ nhiều tháng.

“Tân binh kiệt sức rất nhanh, thậm chí trước khi ra tuyến đầu” - một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 109 nói với Kyiv Independent.

Ngoài ra, những người sống sót sau các trận đánh đầu tiên thường mất tinh thần sau khi chứng kiến đồng đội thương vong hàng loạt, và đôi khi từ chối quay trở lại mặt trận.

“Tân binh có thể bỏ chạy. Những người này không sẵn sàng về tinh thần lẫn thể chất, đặc biệt là người lớn tuổi” - ông Bohdan, quyền chỉ huy đại đội thuộc Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 214 OPFOR, nói, đề cập nhóm người trên 45 tuổi, vốn chiếm đa số trong tân binh.

Một sĩ quan khác cảnh báo rằng sự thiếu phối hợp tại thực địa có thể dẫn đến hiểu lầm, làm tăng nguy cơ “quân ta bắn quân mình”.

Trong bối cảnh một số nhóm có thể rút lui mà không cảnh báo, việc xác định xem các vị trí xung quanh là của ta hay địch trở nên khó khăn. Những người lính huấn luyện chưa đủ sẽ có nguy cơ cao hơn trong việc gây ra hoặc trở thành nạn nhân của những tình huống như vậy.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo quân đội Ukraine phủ nhận việc chất lượng huấn luyện là nguyên nhân dẫn đến những sự cố trên chiến trường.

Đại tá Yevhen Mezhevikin – Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine – cho rằng trách nhiệm thuộc về các chỉ huy chiến trường trong việc đảm bảo tân binh có thời gian làm quen và sẵn sàng tham chiến.

Nếu nhận thấy binh sĩ chưa được huấn luyện đầy đủ, các chỉ huy phải báo cáo lên cấp trên để phản hồi về trung tâm huấn luyện. Theo ông Mezhevikin, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ sống sót của tân binh ngoài chất lượng đào tạo, bao gồm cường độ chiến sự tại khu vực triển khai và khả năng lãnh đạo của chỉ huy.

Huấn luyện viên thiếu động lực, thao trường quá tải

Chỉ kéo dài thời gian huấn luyện mà không nâng cao hiệu quả thì không chắc sẽ cải thiện được tình hình. Tình trạng thiếu động lực và quá tải tại các thao trường hiện tại là nguyên nhân chính khiến một số tân binh bị hổng kiến thức.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thừa nhận vào tháng 7-2024 rằng Ukraine đang thiếu cơ sở huấn luyện cho các tân binh, nhưng cam kết rằng “chúng tôi đang mở rộng thêm”.

Theo Đại tá Mezhevikin, khoảng 30.000 tân binh đang có mặt tại các trung tâm huấn luyện trên khắp Ukraine tính đến cuối tháng 2.

Trước số lượng binh lính huy động vượt xa dự kiến từ khi chiến sự bùng nổ năm 2022, các thao trường và đội ngũ huấn luyện viên vẫn đang bị quá tải. Tân binh thường phải chờ đợi, tập chay hoặc đơn giản là chỉ ngồi quan sát.

Một nhóm tân binh tại một trung tâm huấn luyện ở miền tây Ukraine chia sẻ với Kyiv Independent rằng họ ước gì có nhiều thời gian hơn để thực hành dọn sạch chiến hào, bởi họ chỉ được dành đúng một ngày cho nội dung này. Do số lượng học viên quá đông, chỉ một vài người được thực hành, phần còn lại chỉ đứng xem.

Các sĩ quan được phỏng vấn nói rằng lãnh đạo các trung tâm huấn luyện và Bộ chỉ huy quân đội đã không cải thiện hệ thống huấn luyện dù biết rõ các vấn đề tồn tại.

Theo các nhà nghiên cứu tại tổ chức Come Back Alive - đơn vị đã nghiên cứu chương trình huấn luyện tân binh trong năm 2024, những vấn đề cốt lõi trong huấn luyện cơ bản của quân đội Ukraine hiện nay bao gồm giảng viên thiếu động lực, “kiệt sức nghiêm trọng” và thường thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế; không có các đợt kiểm tra độc lập để đánh giá chất lượng huấn luyện và điều kiện của các trung tâm.

Đại tá Valentyn Khomenko - Phó giám đốc trung tâm huấn luyện Rivne - bác bỏ các phàn nàn liên quan đến thực hành và tình trạng quá tải học viên. Ông cho rằng thách thức lớn nhất đến từ thái độ của các tân binh.

Ông Khomenko ước tính ít nhất 50% tân binh đến trung tâm mà không có động lực huấn luyện hay tham chiến, thường là do bị cưỡng chế huy động, và cần thời gian để họ hiểu được lý do mình phải chiến đấu, dần dần tiếp thu kỹ năng quân sự cơ bản.

Theo các nhà nghiên cứu của tổ chức Come Back Alive, công tác hậu cần thường là một vấn đề khác tại các trung tâm huấn luyện, buộc các tân binh phải đi bộ hàng km mỗi ngày giữa khu vực huấn luyện và khu sinh hoạt.

Do lý do an toàn trong bối cảnh giao tranh, các khu vực huấn luyện và nơi ở thường được bố trí cách xa nhau. Tân binh sống trong lều, cách xa thao trường, và phải mất nhiều thời gian chỉ để đi bộ giữa các buổi tập – điều mà họ cho là gây tiêu tốn thời gian và năng lượng, lẽ ra có thể dành cho việc huấn luyện hiệu quả hơn.

Những tân binh Ukraine huấn luyện tại một địa điểm không được tiết lộ vào tháng 10-2024. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Sáng kiến từ cơ sở

Việc huấn luyện tân binh liên tục được nêu lên như một điểm yếu của quân đội Ukraine, và đã có một số cải thiện nhỏ nhằm khắc phục tình trạng này tại thực địa. Chẳng hạn, một trong những trung tâm huấn luyện lớn đã đưa kính thực tế ảo (VR) vào quá trình đào tạo để mô phỏng chân thực mức độ khốc liệt nơi tiền tuyến.

Tuy nhiên, ông Magnus Ek - một huấn luyện viên đến từ Thụy Điển trực tiếp đào tạo bổ sung cho các binh sĩ Ukraine sau khi họ rời trại tân binh - nhận định rằng việc nhiều binh sĩ vẫn thiếu kỹ năng cơ bản, bao gồm luyện tập bắn súng, là “một bi kịch lớn” .

Theo ông Ek, mọi thứ đều đang thiếu, bao gồm huấn luyện y tế chiến thuật. Điều này khiến tân binh dùng garo sai cách, có thể dẫn đến mất chi khi ra chiến trường. Ông Ek nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo quân đội Ukraine cần “lắng nghe nhiều hơn từ tiền tuyến” vì trình độ kỹ năng trung bình của binh sĩ “đang ở mức rất thấp”, và việc huấn luyện bài bản có thể giúp giảm thương vong.

Tuy nhiên, các binh sĩ và huấn luyện viên được Kyiv Independent phỏng vấn đều cho rằng họ không thấy có ý chí thay đổi từ giới lãnh đạo quân đội.

Ông Kyrylo Berkal - phó chỉ huy Quân đoàn Lục quân số Ba, người phụ trách công tác huấn luyện – cho biết các trung tâm huấn luyện hiện thiếu tính thực chiến so với điều kiện ngoài mặt trận, cùng với tinh thần làm việc kém của giảng viên do lương thấp và khối lượng công việc quá tải.

Ông Roman Donik - người điều hành một trung tâm huấn luyện tư nhân tại tỉnh Kharkiv - cho rằng thủ tục hành chính rườm rà là rào cản lớn nhất trong việc duy trì và mở rộng hoạt động.

“Năng lực chiến đấu của một lữ đoàn phụ thuộc trực tiếp vào việc chuẩn bị tân binh như thế nào. Chúng ta đang lãng phí cả thời gian lẫn sinh mạng” - ông Donik cảnh báo.