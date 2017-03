Quyết không nhường ghế

Vinh danh Rosa Louise Parks Rosa Louise Parks đã nhận được hơn 40 học vị tiến sĩ danh dự, trong đó có học vị từ Trường Đại học Soka, Nhật Bản. Bà cũng nhận hàng trăm chứng chỉ, giải thưởng, huy chương Spingran của NAACP, giải thưởng cho sự công bằng xã hội UAW, giải thưởng hòa bình Martin Luther King, giải thưởng hòa bình Rosa Parks năm 1994 tại Stockholm, Thụy Điển. Tháng 9-1996, bà được Tổng thống William J.Clinton tặng thưởng huân chương tự do - huân chương cao quý nhất cho một công dân. Tạp chí Times bình chọn Parks là một trong 100 người ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Tháng 9-1998, trung tâm giáo dục mang tên bà được mở cửa ở Michigan. Tháng 12-1998, Parks là người đầu tiên nhận được giải thưởng International Freedom Conductor do National Underground Railroad Freedom Center ở Cincinnati, Ohio trao tặng. Năm 1999, Parks cùng 250 cá nhân (trong đó có cả Hội Chữ thập đỏ của Mỹ, Tổng thống George Washington, Tổng thống Nelson Mandela) được nhận huy chương vàng danh dự của Quốc hội Hoa Kỳ. Năm 2000, một viện bảo tàng ở Montgomery được mở cửa để vinh danh bà. Năm 2003, bà nhận giải thưởng thành tựu trọn đời của Viện Nghiên cứu về phụ nữ và giới tính Trường Đại học Stanford, giải thưởng hòa bình Gandhi, King, Ikela. Ngoài ra, Parks còn tham gia viết sách cùng những nhà văn nổi tiếng như cuốn My Story viết cùng Jim Haskins, cuốn Quiet Strength, Dear Mrs. Parks viết cùng Gregory J. Reed. Cuốn sách này nhận được giải thưởng trong lĩnh vực văn học của NAACP. Cuốn sách cuối cùng bà viết là I am Rosa Parks (Tôi là Rosa Parks). (Theo Rosa and Raymond Parks - Institute for Self Development, Biography Online)