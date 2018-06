Sau lộ trình ‘lạ’, phi cơ chở ông Kim Jong-un đã tới Singapore

Theo Straits Times, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air China chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã hạ cánh xuống sân bay Changi (Singapore).

Ngoài ra, một máy bay chở hàng do Nga chế tạo của hãng Air Koryo, với nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm, xe cộ, vũ khí và các trang thiết bị khác cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã hạ cánh tại sân bay Changi trưa 10-6.



Người dân khu vực hiếu kỳ quay video, chụp ảnh khi nhìn thấy chiếc Boeing 747 của Air China sắp hạ cánh xuống sân bay Changi. Ảnh: REUTERS

Trích dẫn dữ liệu của Flightradar 24, trang web chuyên theo dõi chuyến bay của Thụy Điển, Straits Times và Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho hay chiếc Boeing được cho là chở theo nhà lãnh đạo Kim Jong Un hầu như bay trên đất liền khi đi qua Trung Quốc sáng 10-6. Website Flightradar24 cũng xác nhận chiếc Boeing mang số hiệu CA61 (hoặc CCA061) từ Bình Nhưỡng đã hạ cánh tại Singapore lúc 14 giờ 40.



Tiếp đón ông Kim tại sân bay Changi là Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishman. Trên trang Facebook chính thức, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đăng bức ảnh ông bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng lời bình luận: "Chào đón lãnh đạo Kim Jong-un, người vừa tới Singapore”.

Ông Kim sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau đó trong ngày 10-6. Ông Lý cũng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Trump vào 11-6.

Theo SCMP, lúc 15 giờ 5, một đoàn xe gồm nhiều chiếc sedan Mercedez-Benz, xe cảnh sát và xe cấp cứu rời khỏi khu VIP của sân bay Changi. Đoàn xe được cho là hướng về khách sạn St Regis, nơi lưu trú của ông Kim Jong Un.



Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishman tiếp đón ông Kim Jong-un. Ảnh: Twitter

Ngoài ra, Straits Times cho biết một chiếc máy bay Triều Tiên thứ ba cũng vừa hạ cánh xuống sân bay Changi vào 15 giờ 45 ngày 10-6 (giờ địa phương). Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo được cho là chở em gái của ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.



Máy bay Boeing 747-4J6 của hãng hàng không Trung Quốc Air China ban đầu bay qua bốn tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc và Hồ Nam, hoàn toàn tránh xa các vùng ven biển. Sau khi đến Quảng Tây, máy bay bẻ lái hướng về đảo Hải Nam, dường như là để ở trong không phận Trung Quốc nhiều nhất có thể.

Ông Lee Yun-keol, người từng là vệ sĩ cho gia đình Kim, nhận định đường bay đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. "Lo lắng lớn nhất của Triều Tiên là đường đi của ông Kim, vì luôn có những âm mưu ám sát" - ông nói.



Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong-un được nhìn thấy chạy trên cao tốc Pan Island. Ảnh: Straits Times

Flightradar24 cũng cho thấy không có máy bay dân sự nào bay gần chiếc phi cơ có thể chở ông Kim, dù nó đi qua khu vực có giao thông hàng không thường rất sầm uất. Một nguồn tin từ Không quân Hàn Quóc nói Trung Quốc rõ ràng đã kiểm soát mọi hoạt động bay để đảm bảo an ninh ở mức cao nhất cho ông Kim.



Trước đó, một nguồn tin khác nói Trung Quốc có thể điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay chở ông Kim khi nó đi qua không phận Trung Quốc. "Đây là một trong những nghi thức an ninh cao nhất mà lực lượng không quân có thể tiến hành đối với một nguyên thủ quốc gia" - người này cho hay.



Cận cảnh một chiếc xe hộ tống ông Kim Jong-un. Ảnh: Straits Times

Một nguồn tin trong Không quân Hàn Quốc nói với, nếu ông Kim đi Singapore bằng máy bay Boeing 747, thay vì chuyên cơ Chammae-1 được nâng cấp từ một chiếc Ilyushin IL-62M cũ kỹ thời Liên Xô, điều này có lẽ xuất phát từ lý do thể diện. Có lẽ ông Kim không muốn máy bay chở ông trông thấp kém hơn so với chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Một số nguồn tin nói với đài CNN rằng giới chức Mỹ đã lập một kế hoạch dự phòng cho ngày thảo luận thứ hai giữa ông Kim và ông Trump tùy thuộc vào tình hình trong ngày họp đầu tiên 12-6.

Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 10-6 nói trước báo giới rằng Singapore đã tốn 15 triệu USD để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Trump hôm 9-6 rời hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ở Canada sớm để tới Singapore chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Triều Tiên. Ông dự kiến đáp xuống một sân bay quân sự ở Singapore cũng trong chiều nay. Dù lạc quan về hội nghị sắp tới với ông Kim, Tổng thống Mỹ vẫn cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên "chỉ có một cơ hội" và cần nắm bắt.