‘Thành phố ma’ xa hoa ở Việt Nam lên báo Anh

Một ngôi mộ hoành tráng ở An Bằng, Huế, Việt Nam (Nguồn: Daily Mail)

Tờ Daily Mail gọi nghĩa trang ở làng An Bằng, Huế là “thành phố của những hồn ma”. Nơi đây trở thành một điểm du lịch thu hút du khách bậc nhất vì những ngôi mộ kỳ lạ, đầy màu sắc và xa hoa.

Ngư dân ở An Bằng thường cạnh tranh nhau để xây những ngôi mộ ngày càng cao lớn hơn, nhiều hoa văn tỉ mỉ hơn cho những người đã khuất, thậm chí các ngôi mộ còn sang trọng hơn nhà ở của người dân.



Có những gia đình tốn 70.000 USD (hơn 1,5 tỉ đồng) để xây những lăng mộ tráng lệ cho tổ tiên mà Daily Mail cho rằng đây là điều cực kỳ xa xỉ.



Các ngôi mộ được chạm trổ tỉ mỉ tới từng centimet (Nguồn: Daily Mail)

Theo AFP, 90% dân làng nơi đây có người thân ở nước ngoài, chủ yếu sống ở Mỹ, gửi tiền về cho người dân xây mộ.



Những ngôi mộ này được xây trên nền cát trắng với kiến trúc công phu, màu sắc sặc sỡ bắt mắt trải dọc theo đoạn đường 3 km.

Một số ngôi mộ có kiến trúc vô cùng công phu, cao 6 m và được chạm khắc rồng đầy màu sắc vào các cột trụ. Nhiều ngôi mới được xây cao tới 10 m và được trang trí tỉ mỉ từng centimet nằm trên diện tích 250 ha.



Công nhân đang tỉ mẫn chạm trổ những hoa văn, họa tiết công phu cho các ngôi mộ ở đây (Nguồn: Daily Mail)

Một số ngôi mộ ở đây vẫn còn trống, vì nó được xây trước khi có người chết, trong đó có một ngôi mộ được hoàn thành vào năm 2005 và vẫn đang đợi chủ nhân "sử dụng", theo Daily Mail.



Lý giải về điều này, AFP nói rằng Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho giáo và Phật giáo. Nhiều người rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên.



Người dân ở An Bằng, Huế, Việt Nam đua nhau xây dựng những lăng mộ ngày càng cao và cao hơn nữa (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên, theo AFP, khác với Huế, nơi UNESCO quy định bảo tồn các di tích cổ từ thế kỉ 18 và 19 thì tại An Bằng, người dân tự do sáng tạo, thậm chí là chạy theo trào lưu xây mộ to đẹp cho người thân.

Thông thường, hình chạm khắc rồng rất phổ biến trong khác khu mộ ở Việt Nam nhưng tại An Bằng lại khác, con cháu thỏa sức sáng tạo đủ mọi phong cách từ Phật giáo, Thiên chúa giáo, Lão giáo, đạo Hindu, thậm chí là Hồi giáo…



“Ngôi mộ của chúng tôi rất độc đáo”, ngư dân Đặng Thiên nói, rất tự hào khi ông dẫn các phóng viên đi thăm ngôi mộ kiểu cổ rộng 400 m2 của gia đình. “Việc này là để bọn trẻ biết kính trọng tổ tiên hơn".

Ông nói thêm nếu chăm sóc tốt các ngôi mộ cũng sẽ mang lại cho gia đình may mắn. “Những ngôi mộ này sẽ tồn tại ở đây mãi mãi”.



Các công nhân đang xây dựng một ngôi mộ có trị giá hơn 800 triệu VND (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, những ngôi mộ như vậy ngày càng nổi tiếng ở Việt Nam, cũng khiến các nhà quản lý khó xử.



Các nhà chức trách đã tiến hành nhiều chiến dịch truyền thông để kêu gọi người dân không mở rộng các ngôi mộ nữa nhưng không có kết quả.

Một quan chức địa phương chia sẻ: “Chính quyền địa phương không khuyến khích xây dựng các ngôi mộ khổng lồ như thế này. Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ rằng đó là một sự lãng phí."