Thủ tướng Nhật trả lời báo Mỹ: Thái độ gây hấn sẽ hủy hoại Trung Quốc

Báo New Strait Times (Malaysia) đưa tin trong hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Obama ngày 22-2, hai bên sẽ trao đổi về phát triển kinh tế và tăng cường liên minh quân sự Mỹ-Nhật trong tình hình an ninh khu vực đang bị đe dọa, chủ yếu từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Báo khẳng định chắc chắn hai nhà lãnh đạo sẽ không bỏ qua chủ đề Trung Quốc vì Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến Nhật đặc biệt mong mỏi thắt chặt quan hệ an ninh với Mỹ.